Elfjähriger beim Kajakfahren auf der Ammer tödlich verunglückt

Ein 11-jähriger Junge ist am Samstag mit seinem Kajak auf der Ammer im Landkreis Weilheim-Schongau gekentert und ertrunken. Er gehörte zu einer 14-köpfigen Gruppe aus dem Landkreis Rosenheim, die auf dem Fluss unterwegs war, wie die Polizei am Abend mitteilte. Kurz nach 15.00 Uhr sei sein Kajak vor der Echelsbacher Brücke in Rottenbuch gekentert.

Schwierige Suche bei starker Strömung

Einsatzkräfte der Wasserrettung, der Bergwacht und der Polizei suchten daraufhin den Fluss ab. Nach Angaben der Polizei gestaltete sich die Suche wegen der starken Strömung und dem kaum zugänglichen Gelände als extrem kompliziert. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Herbert Kieweg, Dienststellenleiter Polizeiinspektion Schongau sprach von "schwierigsten Bedingungen". Erst nach über zweieinhalb Stunden fanden Helfer den Jungen und bargen ihn. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des 11-Jährigen feststellen.

Begleiter unter psychologischer Betreuung

Seine Begleiter, acht Kinder und Jugendliche, sowie fünf Erwachsene mussten von Kriseninterventionsteams psychologisch betreut werden. Der genaue Hergang des tödlichen Unfalls wird jetzt von der Kriminalpolizei Weilheim untersucht.