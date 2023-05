Artikel mit Video-Inhalten

BR24live 9:15 Uhr: Ludwig Prinz von Bayern heiratet in München

Auch wenn in Bayern keine Monarchie mehr ist, eine Adelshochzeit begeistert immer noch viele Menschen. Ludwig Prinz von Bayern und Sophie-Alexandra Evekink heiraten am Vormittag in der Münchner Theatinerkirche. BR24 ist live mit dabei.