Eichstätter Korallenriff wird offiziell eingeweiht

Ein kleiner gelber Zierfisch schwimmt hinter einem Stein hervor, am Boden reckt ein Seeigel seine dunklen Stacheln, eine dunkelrote Koralle wiegt sich in der Strömung. Die Tiere haben sich nach dem Umzug aus dem Behelfsbecken in ihrer neuen Heimat eingefunden. Rund 60 verschiedenen Arten leben im Eichstätter Riff, dass das größte in Bayern ist.

Mehr Glasfläche und bessere Beleuchtung

Das Salzwasser hatte das alte Becken nach 40 Jahren im Einsatz die Fugen und den Boden so stark beschädigt, dass es nicht mehr zu reparieren war. Das neue drei auf drei Meter große Becken ist mit rund 7000 Liter größer und hat außerdem mehr Glasfläche als sein Vorgänger. Dadurch können vor allem auch kleine Besucher die Fische und Korallen besser beobachten. Dazu kommt noch eine LED Beleuchtung, die auch den Korallen zu Gute kommt, die ausreichend Licht brauchen. Die größte Koralle im Eichstätter Riff wiegt rund 20 Kilogramm.

60 verschiedene Arten im Eichstätter Riff

Insgesamt leben im Aquarium im Juramuseum auf der Willibaldsburg 60 verschiedene Arten darunter auch sogenannte lebende Fossilien. Also Tiere, die es auch schon vor mehreren Millionen Jahren gab und die die Zeit überdauert haben. Dazu gehören beispielsweise der Knochenhecht oder der Pfeilschwanzkrebs. Sie leben auch jetzt noch und können im Aquarium bestaunt werden.