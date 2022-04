CSU ringt um Lockerung der 10H-Regel für Windräder

Der Ausbau der Windkraft in Bayern ist seit Einführung der 10H-Regel praktisch zum Erliegen gekommen. Sie schreibt vor, dass der Mindestabstand eines Windrades zu nächsten Besiedelung der zehnfachen Höhe des Rades entsprechen muss.

Doch nun könnte die 10H-Regel in Bayern aufgeweicht werden: Die CSU-Landtagsfraktion diskutierte am Nachmittag intensiv über Änderungen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sagte in der Sitzung laut Teilnehmern: "Wir müssen was tun."

Unklar ist aber, ob das bayerische Konzept aus Sicht von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) ausreichen wird - oder ob der Bund der 10H-Regel letztlich die rechtliche Grundlage entzieht.

CSU-Papier sieht Lockerungen vor

Laut dem vorläufigen CSU-Papier, das BR24 vorliegt, soll etwa künftig in Vorranggebieten für Windkraft der Mindestabstand von Windrädern zu Wohnhäusern auf 1.000 Meter sinken. Bei den meist 200 Meter hohen Windrädern sorgt die 10H-Regel bisher in Bayern für einen Mindestabstand von 2.000 Metern.

Auch neben Autobahnen oder wichtigen Bahnstrecken könnte der Bau von Windrädern leichter werden - auf "Flächen, die durch bedeutende Infrastruktureinrichtungen bereits eine Vorbelastung des Landschaftsbilds und der Lärmsituation aufweisen". Das gleiche gilt in Wäldern und direkt neben Industriebetrieben, die sich so mit Windstrom selbst versorgen können.

Aiwanger vorsichtig optimistisch

Nicht nur die Bundesregierung, auch die Freien Wähler als Regierungspartner der CSU pochen auf Lockerungen. Fast zweieinhalb Stunden lang hat sich Bayerns Wirtschaftsminister und Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger am Nachmittag den Fragen der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag gestellt.

Beim Verlassen der CSU-Fraktionssitzung äußerte sich Aiwanger vorsichtig optimistisch, dass die Abgeordneten seinen Lockerungsvorschlägen folgen und dass ein Kompromiss kommt, der "einen nennenswerten Zuwachs an Windkraft ermöglicht". Dann könnte auch endlich der Brief der Staatsregierung zu Wirtschaftsminister Habeck in Berlin gehen, und der werde dann sehen, dass Bayern guten Willens sei, mehr Windkraft zu ermöglichen, so Aiwanger.

Grüne: "Herumdoktern" an 10H reicht nicht

Die Landtags-Grünen warnten derweil die CSU vor einem bloßen "Herumdoktern" an der 10H-Mindestabstandsregel. Die bislang geplanten Änderungen seien zum Scheitern verurteilt, sagte der Grünen-Energieexperte Martin Stümpfig. "Ohne eine verbindliche Ausweisung von zwei Prozent der Landesfläche für die Windkraft wird es nicht funktionieren", betonte Stümpfig. Auch die SPD plädiert dafür, die 10H-Regel in Bayern ganz abzuschaffen.

CSU-Fraktionschef Kreuzer und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder informieren heute über die Ergebnisse der Windkraft-Beratungen. BR24 überträgt live - samt Einordnung durch Landtagskorrespondentin Eva Lell und mit einer Reaktion von Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann. Dieser Artikel wird nach der PK fortgeschrieben.