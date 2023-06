Drachentrike abgestürzt: Pilot verletzt

Ein Drachentrike ist am Samstagvormittag in Grub am Forst abgestürzt. Wie die Polizei mitteilt, erlitt der 60 Jahre alte Pilot dabei mittelschwere Verletzungen.

Grub am Forst: 60-Jähriger mit Trike abgestürzt

Der Notruf wegen des Flugunfalls war gegen 11 Uhr bei der Integrierten Leitstelle Coburg eingegangen. Demnach war der Pilot aus der Oberpfalz mit seinem Ultraleichtflugzeug kurz vor 11 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Ortsteil Forsthub abgestürzt.

Luftunfallsachbearbeiter ermittelt

Obwohl er mit einem am Flugzeug montierten Notfallfallschirm in einer Wiese notlanden konnte, verletzte er sich bei der Landung. Rettungskräfte brachten den mittelschwer verletzten Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks kümmerten sich um die Bergung des Luftfahrzeugs. Am Trike entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Ein Luftunfallsachbearbeiter der Polizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.