Absturz bei Segelflugmeisterschaft: Pilot verfehlt Landebahn

Bei der Deutschen Segelflugmeisterschaft ist am Dienstagabend ein 67-jähriger Pilot bei einem Unfall am Flugplatz Bayreuth in Bindlach im Landkreis Bayreuth verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verfehlte der Pilot die Landebahn und stürzte noch vor dem Flugplatz ab.

Deutsche Segelflugmeisterschaft: Pilot bei Unfall verletzt

Demnach hatte er sich bei klarer Sicht und aufkommendem Wind auf dem Landeanflug befunden. Dann habe er eine Buschgruppe gestreift, wodurch sich das Flugzeug um 180 Grad drehte und am Abhang liegen blieb. Nach Angaben des Bayerischen Roten Kreuzes wurde der Pilot bei dem Unfall mittelschwer verletzt.

Der 67-Jährige musste von Feuerwehr und THW geborgen werden und wurde dann per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Absturzes. Wie hoch der Sachschaden ist, ist noch nicht bekannt.

Meisterschaften am Flugplatz Bayreuth

Am Sonntag waren die Deutschen Meisterschaften im Segelflug am Bayreuther Flugplatz gestartet. 90 Pilotinnen und Piloten kämpfen dabei bis zum 9. Juni in verschiedenen Klassen um Titel. Diese sind auch mit Qualifikationen für Welt- und Europameisterschaften verbunden. Am Start sind auch zwei amtierende Weltmeister.

Zum Auftakt am Sonntag hatte Jungpilot Patrick Benoist vom LSC Burg Feuerstein im Landkreis Forchheim den Tagessieg in der Doppelsitzerklasse einfahren können.

Segelflug: Rennen zwischen 100 und 600 Kilometer lang

Segelflugwettbewerbe werden wie Luftrennen ausgetragen. Die Piloten erhalten morgens eine 100 bis 600 Kilometer lange Strecke, die sie absolvieren müssen. Sie sind definiert durch zu umfliegende markante Punkte. Die Kunst besteht darin, immer wieder aufsteigende warme Luft zu finden und mit dieser Luft an Höhe zu gewinnen. Am schnellsten ist am Ende der Pilot, der das beste Verhältnis zwischen Steigen in der Thermik und schnellem Weiterfliegen erreicht hat.