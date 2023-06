Nach Attacken auf Sportler: Greifvogel in Wunsiedel eingefangen

Ein Rotmilan, der in der vergangenen Woche zwei Sportler in Wunsiedel attackiert hatte, ist am Freitagvormittag von einem Falkner sachgerecht eingefangen worden. Wie der Wunsiedler Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) dem BR bestätigte, sei zuvor versucht worden, den Vogel aus dem Fichtelgebirgsstadion zu vertreiben. Diese Versuche seien allerdings gescheitert.

Rotmilan von Falkner eingefangen

Mit Genehmigung der Regierung von Oberfranken sei dann der Rotmilan von einem Wunsiedler Falkner eingefangen worden. Der Vogel wird jetzt in einem mehrere hundert Kilometer entfernten Naturschutzgebiet ausgesetzt, so Bürgermeister Lahovnik. Im Vorfeld hätten sich alle Fachbehörden über den richtigen Umgang mit dem streng geschützten Greifvogel ausgetauscht. Jetzt sind das Stadion und der Pausenhof der angrenzenden Grundschule Wunsiedel wieder für Sportler und Schülerinnen zugänglich.

Nach Greifvogel-Fang: Stadion und Pausenhof wieder freigegeben

Diese wurden gesperrt, nachdem der Rotmilan zwei Sportler im Fichtelgebirgsstadion aus dem Flug angegriffen und leicht verletzt hatte. Der Pausenhof wurde ebenfalls aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. Der Vogel, der sich auch von Aas ernährt, sei vermutlich durch Essensreste in den Bereich um das Stadion gelockt worden und hatte diesen als sein Revier betrachtet. Ein Nest von brütenden Rotmilanen konnte nicht entdeckt werden, bestätigte Bürgermeister Nicolas Lahovnik.

Ob die Maßnahme auch langfristig Wirkung hat, wird die Zeit zeigen. Im Gespräch mit BR24 zweifelte Naturschützer Stefan Schürrmann von der Unteren Naturschutzbehörde im Vorfeld an dem Vorgehen, denn der Vogel könne große Strecken zurücklegen und wäre schnell wieder da. Die Regierung von Oberfranken hatte der Stadt empfohlen, den Vogel zu vergrämen. Das sollte durch "wiederholtes Abspritzen des Vogels mit einem Wasserschlauch" geschehen.