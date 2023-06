Warum die Kirchen Kritik am neuen Asylrecht üben

Im Norden von Nürnberg, im stattlichen Sitz des Jesuiten-Ordens mit dem säulenbestandenen Portal, leben drei Flüchtlinge im Kirchenasyl. Dieter Müller und seine Kollegen vom Jesuit Refugee Service gewähren es ihnen als Härtefällen. Eigentlich müssten die Flüchtlinge ausreisen. Aber wenn sie die Frist für ihre Ausreise überbrücken - eben per Kirchenasyl - dann können sie in Deutschland bleiben.

Nun soll diese Frist laut EU-Asyleinigung länger werden – bis zu doppelt so lang. Das hat Auswirkungen auf das Kirchenasyl, erklärt Dieter Müller: "Dann können wir natürlich nicht mehr so viele Leute aufnehmen. Die einzelnen Personen müssen länger im Kirchenasyl bleiben bis hin zu zehn, zwölf Monaten." Dadurch werde die Institution des Kirchenasyls geschwächt. Pro Jahr könnte es dann in Deutschland nur noch halb so viele Kirchenasyle geben wie jetzt, schätzt Müller.

Jesuitenbruder: "Riesiger Verschiebebahnhof"

In den allermeisten Fällen droht den Geflüchteten übrigens nicht die Abschiebung in ihre Heimatländer, sondern innerhalb der EU in denjenigen Staat, in dem als erstes ihre Fingerabdrücke registriert wurden. So will es die bisherige sogenannte Dublin-Regel und die steht in der Kritik: "Deutschland schiebt nach Bulgarien ab, Deutschland kriegt gleichzeitig wiederum Leute aus Belgien zurückgeschoben, es ist ein riesiger Verschiebebahnhof." Eine Lösung für dieses Chaos wäre ein Verteilungsschlüssel für die Geflüchteten. Genau so einen Verteilungs-Schlüssel sieht die EU-Asyleinigung nun vor. Allerdings über die Köpfe der Betroffenen hinweg, kritisiert der Jesuit.

Forderung: Eigene Entscheidung statt Quote

Die Betroffenen sollten nicht nur an einer Quote entlang verteilt werden, sondern auch entsprechend ihrer Entscheidung. Das fördere den Integrationswillen, die verwandtschaftlichen Bindungen und die Sprachfähigkeit. "Dann bräuchte es wahrscheinlich keine Kirchenasyle mehr, weil die Leute – zumindest weitestgehend - dorthin kommen, wo sie eigentlich hin wollen", so Müller.

Bei der Kritik an den geplanten Asylverfahren an den EU-Außengrenzen sind sich die katholische und die evangelische Kirche einig. Christian Stäblein ist Bischof der evangelischen Kirche in Berlin und Flüchtlingsbeauftragter. Er bezeichnet die geplanten Verfahren als "inhuman", denn: "Familien werden jetzt – möglicherweise eben auch Kinder – lange in Lagern vor den Grenzen festgehalten. Das finde ich ist eine ganz schreckliche Vorstellung", fügt er hinzu und verweist auf die Menschenrechte.

Erzbischof: "Riesenlager führen uns nicht weiter"

Auch der Erzbischof von Hamburg und katholische Flüchtlingsbeauftragte Stefan Heße fordert mehr Rechtsschutz für Geflüchtete. Faire Verfahren und gute Bedingungen währenddessen müssten gewährleistet werden. "Haftähnliche Bedingungen scheinen mir nicht der Weg zu sein, erst recht, wenn ich an die Familien denke", sagt Heße, "und diese Riesenlager, das sehen wir in Griechenland, die führen uns nicht weiter." Der Flüchtlingsbeauftragte fordert, dass die Asyleinigung im EU-Parlament nachgebessert wird.