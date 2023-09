Die Jugend wählt: Beginn der U18-Wahl in Bayern

Ein Plakat direkt an der Eingangstür zur Mittelschule in Altdorf bei Landshut signalisiert ab heute: Kein Schüler und keine Schülerin soll verpassen, dass in ganz Bayern eine besondere Wahl beginnt. Sie richtet sich ausschließlich an Kinder und Jugendliche: Die U18-Wahl. Wer noch nicht volljährig ist, darf teilnehmen und seine Stimme abgeben, genau wie bei der "richtigen" Landtagswahl am 8. Oktober.

Schüler lernen Grundlagen der Demokratie

Doch bevor es an die Wahlurne geht, bereitet Laura Wisniewsky vom Kreisjugendring Landshut einige Schulklassen der Mittelschule Altdorf auf die U18-Wahl vor. Es geht um Grundlagen der Demokratie, um die Parteien, die zur Wahl stehen und um die Kandidatinnen und Kandidaten, die hier im Stimmkreis Landshut um ein Mandat im Landtag kämpfen. "Wie entscheidet ihr, wer eure Stimme, wer euer Kreuz bekommt? Das ist das Zentrale heute", erklärt Wisniewsky vor der zehnten Klasse.

Jugendliche sollen sich Meinung bilden

Die Sozialpädagogin hat sich auf politische Bildung für Kinder und Jugendliche spezialisiert. In den Wochen vor der Landtagswahl fährt sie im Landkreis Landshut von Klassenzimmer zu Klassenzimmer und diskutiert mit jungen Menschen das aktuelle politische Geschehen. Wertfrei und verständlich, darauf legt Wisniewsky großen Wert.

Schülerinnen und Schüler sollen sich eine eigene politische Meinung bilden und - sollten sie an der U18-Wahl teilnehmen wollen - eine fundierte Entscheidung auf dem Stimmzettel treffen können: "Viele Themen in unserer Gesellschaft, sei es Umwelt, Energie, Tierschutz, gehen Jugendliche etwas an. Und sie sollen die Möglichkeit bekommen, zum Ausdruck zu bringen, wie sie dazu stehen."

Wahl wie bei der "echten" Landtagswahl

Diese Möglichkeit bietet die U18-Wahl vom 21. bis 29. September. Organisiert vom Bayerischen Jugendring, öffnen in ganz Bayern Hunderte Wahllokale in Schulen, Vereinen oder Freizeiteinrichtungen, die allesamt politisch unabhängig sein müssen. Wahlberechtigt sind alle Kinder und Jugendliche, die noch nicht volljährig sind. Es gelten die üblichen demokratischen Grundsätze – die Wahl muss also frei und geheim erfolgen, jede Stimme zählt gleich. Zur Wahl stehen die tatsächlichen Parteien und Kandidaten der jeweiligen Stimmkreise.

Das Ergebnis dient dann als Stimmungsbild. Wisniewsky sieht darin eine große Chance für die Jugend, appelliert: "Hier an diesen Stellen könnt ihr eure Meinungen sagen. Ihr könnt hier wählen. Ihr könnt mit der U18-Wahl auch schon einmal proben, zu wählen. Und auch der Bevölkerung und der Politik zeigen, dass ihr tolle Meinungen habt, dass ihr tolle Ansichten habt und, dass die unbedingt gehört werden sollen."

Bayern diskutiert Absenkung des Wahlalters

Bislang dürfen in Bayern nur Volljährige an Wahlen teilnehmen. In elf Bundesländern ist das schon ab 16 Jahren bei Kommunalwahlen möglich, teils auch bei Landtagswahlen. Die Absenkung des Wahlalters wird auch in Bayern diskutiert - und auch bei der zehnten Klasse der Mittelschule in Altdorf. Hier gehen die Meinungen auseinander. Schülerin Silvia erklärt: "Meine Freunde sind geistig so weit und kennen sich mit den Themen aus. Ich fände es deswegen gut, ab 16 wählen zu dürfen." Anders sieht das Mitschüler Sahin, er ist gegen die Absenkung des Wahlalters: "Ich vermute, dass man mit 18 ein bisschen mehr Erfahrung hat als mit 16."

U-18- Wahl zeigt, wie die Jungen wählen

Auch wenn die U18-Wahl nur ein Stimmungsbild abliefern kann, sieht Sozialpädagogin Laura Wisniewsky darin die Möglichkeit, Erwachsene und insbesondere die Politik auf die Interessen junger Menschen aufmerksam zu machen: "Die sollten sich die Ergebnisse auf jeden Fall genau anschauen."

Die ersten Hochrechnungen präsentieren die Ausrichter der U18-Wahl noch am Abend des 29. September. Dann wird sichtbar, wie die nachfolgende Generation in Bayern derzeit wählen würde.