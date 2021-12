BR24-Datenanalyse: Die Chance auf weiße Weihnachten in Bayern

Der Winter 2021 kann sich bisher sehen lassen: Nicht nur lag im Dezember in vielen bayerischen Orten Schnee - es fing sogar recht früh an mit der weißen Pracht. Die ersten Flocken fielen in den höheren Lagen - die Zugspitze ausgenommen - um den 13. Oktober herum. Unter 600 Metern konnte das erste Mal am vierten November eine geschlossene Schneedecke gemessen werden - in Palling im Landkreis Traunstein und in Kiefersfelden im Landkreis Rosenheim.

Dieses Winterwetter macht vielen Hoffnung auf weiße Weihnachten. Die BR-Meteorologen gehen zumindest davon aus, dass sich der Temperatur-Trend hält und es an den Feiertagen winterlich-kalt wird. Eine seriöse Vorhersage zum Schneefall kann aber erst im Laufe der kommenden Woche getroffen werden.

Wo in Bayern gab es in den letzten 30 Jahren oft weiße Weihnachten

Doch ein Rückblick ist möglich: Dafür hat BR24 die langjährige Statistik des Deutschen Wetterdienstes (DWD) analysiert. Auf der folgenden Karte ist zu sehen, wie oft es an 372 Orten in Bayern in den vergangenen 30 Jahren "weiße Weihnachten" gab.

Damit ist gemeint, dass an der entsprechenden Wetterstation an mindestens einem der drei Weihnachtstage eine geschlossene Schneedecke von mindestens einem Zentimeter gemessen werden konnte. Je heller der Punkt ist, desto mehr Jahre, in denen das der Fall war – wählen Sie einen Punkt aus, um noch mehr Details zu erfahren: