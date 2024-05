DGB begeht 1. Mai im Zeichen von Wirtschaftskrise und Wandel

Der 1. Mai steht für die Gewerkschaften in diesem Jahr unter dem Eindruck der Wirtschaftskrise und dem digitalen und ökologischen Wandel. Am traditionellen Tag der Arbeit wollen sie auf zahlreichen Kundgebungen ihre Forderungen präsentieren. Allein in Bayern sind rund 80 Veranstaltungen geplant

DGB-Forderung nach mehr Lohn, mehr Freizeit, mehr Sicherheit

Mehr Lohn – das ist, was die Gewerkschaften in den Tarifrunden durchsetzen wollen. Mehr Freizeit – das ist laut Umfragen vielen ihrer Mitglieder inzwischen wichtig. Im Motto fordert der DGB aber auch mehr Sicherheit. Viele Beschäftigte fürchten angesichts der Wirtschaftskrise inzwischen um ihren Arbeitsplatz. Hinzu kommen der ökologische und digitale Umbau und die Angst, dabei auf der Strecke zu bleiben.

Bayerns DGB-Chef Bernhard Stiedl sieht auch die Unternehmen im Freistaat in der Verantwortung, Arbeitsplätze zu sichern. Die Gewerkschaft biete den Arbeitgebern an, Tarifverträge, Betriebsvereinbarungen zur Beschäftigungssicherung abzuschließen, um Arbeitsplätze zu halten, so Stiedl. Und: "Es kann eventuell auch sein, dass wir bei den zukünftigen Lohnforderungen eher zurückhaltend sind, wenn es dafür Beschäftigungssicherung gibt."

Freistaat soll strauchelnde Firmen stützen

Vom Freistaat fordert der bayerische DGB Chef mehr Mittel, um Firmen in wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu stützen, die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen oder den Wohnungsbau zu fördern. Da sei noch Luft nach oben – so Stiedl.

Ein Thema auf vielen Kundgebungen wird auch die Demokratie sein. Der DGB hat sich schon oft gegen Rechtspopulismus positioniert und vor den Folgen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft gewarnt. Die Politik der AfD sei mit den Idealen der Gewerkschaften unvereinbar, sagte Stiedl. Er fügte hinzu: "Wer mehr Lohn, mehr Freizeit und mehr Sicherheit will, kann ganz einfach diese Partei nicht wählen".

Gewerkschaftsbund erwartet Zehntausende Teilnehmer

In ganz Deutschland rufen die Gewerkschaften am Tag der Arbeit zu Kundgebungen auf. Die zentrale Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes findet heuer in Hannover statt. Dazu wird neben DGB-Chefin Yasmin Fahimi auch Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet.

Bayerns DGB-Vorsitzender Stiedl spricht auf der Kundgebung in Augsburg. In Bamberg tritt der Chef der IG Metall in Bayern, Horst Ott, auf, in Regensburg die Jugendsekretärin Anna Gmeiner und in München auf dem Marienplatz der Bundesvorsitzende von Verdi, Frank Werneke. Beginn ist meistens um 10 Uhr. Mancherorts gibt es vorher noch Demonstrationszüge.

