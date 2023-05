Deutschlands beste Kitas: Zwei Bayerische unter den Top 10

Zwei fränkische Kitas sind für den Deutschen Kita-Preis 2023 nominiert. Zusammen mit acht weiteren Kinderbetreuungseinrichtungen zählen die Kindertagesstäte Gut Heuchelhof in Würzburg sowie die Kita "Arche Noah" in Kasendorf im Landkreis Kulmbach für die Jury zu den besten des Landes.

Deutscher Kita-Preis 2023 in Berlin: Zehn Finalisten

Die endgültigen Gewinner stehen am Dienstag um 17 Uhr fest, dann wird der mit 25.000 Euro dotierte Preis in Berlin verliehen. Insgesamt haben sich 750 Einrichtungen für den Deutschen Kitapreis 2023 beworben. Die Auswahl der Finalisten hat eine Jury auf Basis von vier Kriterien getroffen, teilen die Veranstalter des Deutschen Kita-Preises mit.

Im Fokus steht dabei zum Beispiel, wie kinderorientiert die Arbeit in den Einrichtungen ist oder wie Kinder, Eltern und Außenstehende in die Arbeit der Kita eingebunden werden. Auch eine Rolle spielt, ob die Einrichtung Beziehungen zu anderen Bildungsanbietern oder Vereinen aus der Umgebung pflegt und ob die Kita bereit ist, stetig zu lernen und sich zu verbessern.

Zwei fränkische Kitas unter den Top 10

Die Kita Gut Heuchelhof in Würzburg habe in allen Punkten überzeugt und es damit ins Finale geschafft, heißt es von den Organisatoren des deutschen Kita-Preises. So punktet die Einrichtung zum Beispiel durch das offene Konzept: Die Kinder können selbst entscheiden, wann sie wo spielen möchten und können sich in unterschiedlichen Bildungsräumen aufhalten. Es gibt zum Beispiel ein Atelier oder auch einen Forscher- und Tierbereich.

"Die Aufregung ist natürlich riesig", so eine Mitarbeiterin der Kita Heuchelhof, "für uns ist das sehr bedeutend, unter den zehn besten ausgewählt zu werden“. Das Leitungsteam sei bereits auf dem Weg nach Berlin. Dort steht auch die evangelische Kindertagesstätte "Arche Noah" im Finale. Auch die Einrichtung aus dem Landkreis Kulmbach konnte die Jury besonders überzeugen.

Nach dem offenen Konzept können sich die Kinder dort frei im Inneren und im Garten bewegen und ihre Spielgefährten selbst wählen. Wer mag, schließt sich zum Beispiel der Waldgruppe an und entdeckt Pflanzen, klettert auf Bäume oder liest die Spuren von Tieren. Dabei können Kinder stets mitgestalten und entscheiden: So haben die Kleinen in der so genannten Kinderkonferenz beispielsweise beschlossen, einen einstigen Schlafraum in ein Bällebad umzuwandeln.

Preisgelder in Höhe von 130.000 Euro

Bundesweit sind zehn Kitas im Finale. Der Deutsche Kita-Preis wird vom Bundesfamilienministerium und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung zusammen mit weiteren Partnern vergeben. Insgesamt geht es um Preisgelder in Höhe von 130.000 Euro. Die Preisverleihung mit Moderatorin Barbara Schöneberger in Berlin wird ab 17 Uhr auf der Website des Kita-Preises übertragen.

Die Mitglieder der Jury stammen aus verschiedenen Bereichen: aus der Kita-Praxis, von Trägern, aus Eltern, der Wissenschaft, oder auch aus der Wirtschaft. Eine Vertreterin der Gewerkschaft Verdi ist genauso Teil der Jury wie auch der Leiter der Redaktion Vorschule des Kinderkanals "Kika" oder die Amtsleiterin des Kinder- und Jugendamtes Heidelberg.