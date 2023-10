CSU und FW: Lautlose Koalitionsverhandlungen auf der Zielgeraden

Keine Informationen zum Streitpunkt viertes FW-Ministerium

Streibl ergänzte, es gehe auch darum, zu demonstrieren, dass es im Freistaat weiter ein funktionierendes Gemeinwesen zum Wohle der Menschen im Land gibt. Er sei sehr zuversichtlich, dass für alle Differenzen gute Lösungen gefunden werden könnten. Was man sich finanziell leisten könne, würde die Zukunft zeigen, so Streibl, schließlich mache man keinen sozialistischen Fünfjahresplan. Auch zum Verhandlungsstand um ein von den Freien Wählern gefordertes viertes Ministerium wollten sich beide Fraktions-Chefs nicht äußern.

Die Koalitionsverhandlungen hatten am vergangenen Donnerstag mit einer grundsätzlichen Aussprache begonnen. Beide Seiten machten sich davor gegenseitige Vorhaltungen zu erfolgten Verletzungen und "Demütigungen". Die CSU hatte zudem von den Freien Wählern ein Bekenntnis zur Demokratie eingefordert, welches nun in einer Präambel des Koalitionsvertrages verankert werden soll - auch als klare Abgrenzung gegen die AfD. Dazu sagte Streibl: "Es muss jetzt nicht einer vom anderen irgendwelche Bekenntnisse verlangen, sondern wir sind als Demokraten generell grundständig herausgefordert in diesem Land, und das schweißt uns auch zusammen".

Am Abend stießen dann noch Ministerpräsident Markus Söder und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zu den Verhandlungen im Landtag, um strittige Punkte aus dem Weg zu räumen, damit - bis zur konstituierenden Sitzung des neu gewählten Landtags am 30. Oktober - der Koalitionsvertrag in trockenen Tüchern ist.