Corona-Ticker Oberfranken: Höchste Inzidenz im Landkreis Bamberg

05.44 Uhr: Höchster Inzidenzwert Oberfrankens im Landkreis Bamberg

Der Landkreis Bamberg weist den dritten Tag infolge die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken auf. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert dort am Montag (Stand: 03.12 Uhr) bei 822,4. Den zweithöchsten Wert im Regierungsbezirk vermeldet das RKI mit 783,7 für den Landkreis Kronach gefolgt vom Landkreis Lichtenfels mit einer Inzidenz von 668,4. Im Landkreis Bayreuth liegt der Wert derzeit bei 476,5, im Landkreis Coburg bei 454,0 und im Landkreis Forchheim bei 446,8. Für die Städte Bamberg und Bayreuth meldet das RKI Inzidenzwerte von 436,9 und 428,1. 397,8 beträgt der Wert demnach im Landkreis Hof und 369,6 im Landkreis Kulmbach. Für den Landkreis Wunsiedel wird ein Inzidenzwert von 359,9 gemeldet und für die Stadt Hof ein Wert von 329,8. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken weist demnach die Stadt Coburg auf. Dort liegt der Wert bei 320,7.