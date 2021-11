Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenz fast überall über 300

06.00 Uhr: Zwei oberfränkische Kommunen unter Inzidenz von 300

In Oberfranken liegen nur noch die Stadt Bayreuth mit 241,7 und der Landkreis Kulmbach mit 289,8 bei der Sieben-Tage-Inzidenz unter einem Wert von 300. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts vom Montag (15.11., 03.11 Uhr) hervor. Die höchste Inzidenz verzeichnet demnach, wie auch schon am Tag zuvor, der Landkreis Kronach mit 694,7 gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Es folgen die Landkreise Bamberg (602,0), Wunsiedel (475,2) und Forchheim (472,6). In der Stadt Coburg ist die Inzidenz seit Sonntag von 342,8 auf 430,9 gestiegen. Auch die Landkreise Lichtenfels (421,2) und Coburg (402) liegen nun über der 400er-Marke. Die weiteren oberfränkischen Kommunen: Landkreis Hof (403,1), Stadt Bamberg (395,2), Landkreis Bayreuth (329,9) und Stadt Hof (314,3).