Corona-Ticker Oberfranken: Forchheim baut Testmöglichkeiten aus

16.39 Uhr: Sonderimpfaktion in Töpen

Am Sonntag in einer Woche (05.12.21) gibt es in der oberfränkischen Gemeinde Töpen im Landkreis Hof eine Sonderimpfaktion. Wie Bürgermeister Alexander Kätzel (CSU) mitteilt, werden an diesem Tag drei Impfärzte in der Turnhalle sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen sowie Booster-Impfungen anbieten. Eingesetzt werden die Vakzine von Biontech und Moderna. Anmelden zu der Aktion können sich alle Impfwilligen ab 12 Jahren aus der Gemeinde Töpen und den Nachbarorten. Die Impfaktion soll ganztägig stattfinden, die Kapazität ist auf 48 Personen pro Stunde ausgelegt. Anmelden können sich impfwillige Personen telefonisch oder via E-Mail in der Gemeinde Töpen ab Donnerstag (25.11.2021) unter 09295-9153914 oder per Mail an kanzlei@gemeinde-toepen.de. Es werde nur mit Terminvergabe geimpft. Mitzubringen seien Krankenversicherungskarte und Impfpass, heißt es weiter in der Gemeindemitteilung.

15.09 Uhr: Coburg sagt "abgespeckten Weihnachtsmarkt" ab

Die Stadt Coburg hat heute auch eine veränderte Form des Weihnachtsmarktes endgültig abgesagt. Noch in der vergangenen Woche hatten die Verantwortlichen angekündigt, einen so genannten Warenmarkt durchführen zu wollen. Geplant war demnach ein Weihnachtsmarkt ohne Glühweinverkauf und Fahrgeschäfte.

Nach der neu erlassenen Infektionsschutzverordnung sei eine Durchführung allerdings nicht umsetzbar, so ein Sprecher der Stadt. Bis zuletzt hatten die Marktbetreiber ihre Stände aufgebaut, geschmückt und gehofft, den Weihnachtsmarkt in anderer Form ausführen zu können. Gegen 14 Uhr informierte ein Verantwortlicher von Coburg Marketing die Standbetreiber und ordnete einen kompletten Abbau der Stände an.

Ein Schwarzer Tag für alle Standbetreiber und Schausteller, sagt Ralf Pazdera vom Süddeutschen Schaustellerverband. Er selbst hatte bis zuletzt die Hoffnung, zumindest einen Teil seines Sortiments verkaufen zu dürfen: "Wir haben tagelang aufgebaut, haben unsere Waren eingekauft und ich kann jetzt literweise Glühwein, aber auch den Kinderpunsch wegschmeißen". Ein extra gebrautes Glühbier hat sich Pazdera aus Belgien anliefern lassen: "Jetzt muss ich dafür noch die Entsorgungskosten zahlen, denn ins Klo kann ich es ja nicht kippen, so der aufgebrachte Standbetreiber. In den kommenden Tagen sollen die mittlerweile komplett aufgebauten Stände und Fahrgeschäfte auf dem Marktplatz wieder abgebaut werden.

14.28 Uhr: "Winterschlussverkauf" bei der Studiobühne Bayreuth

Die Studiobühne Bayreuth ist aufgrund der Regelung "2G+" für Kulturveranstaltungen gezwungen, neu zu planen. Die Vorstellungen am 25. und 27. November müssen ganz ausfallen. In der Kürze der Zeit sei es nicht möglich, unter den nun gültigen Bedingungen alles neu zu organisieren, heißt es in einer Mitteilung des Theaters. Auch die Aufführungen bis zum 15. Dezember werden zwar storniert. Aber: Die Tickets werden unter dem Motto: "Kultur muss sein - Winterschlussverkauf in der Studiobühne" neu verkauft. Und das dann entsprechend der Vorgabe, dass nur noch 25 Prozent der Zuschauer eingelassen werden dürfen. Die Tickets gibt es dann zum halben Preis. Dieser "Winterschlussverkauf" wird vom Freundeskreis der Studiobühne unterstützt.

12.30 Uhr: Late-Night-Shopping in Bayreuth abgesagt

Das für Samstag, den 4. Dezember geplante Late-Night-Shopping in der Bayreuther Innenstadt findet aufgrund der aktuellen Entwicklung des Corona-Infektionsgeschehens nicht statt. Unter dem Motto "Bayreuth Light Night – Kultur und Genuss in der Innenstadt" sollten die Geschäfte in der Innenstadt bis 23 Uhr geöffnet bleiben.

06.14 Uhr: Höchster Inzidenzwert weiterhin im Landkreis Bamberg

Der Landkreis Bamberg weist weiterhin die höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken auf. Laut den aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts liegt der Inzidenzwert dort bei 885,4. Dahinter folgen die Landkreise Kronach (776,1), Lichtenfels (678,9), Coburg (652,6), Forchheim (514,6) und Bayreuth (468,8). Noch niedriger liegen die Sieben-Tage-Inzidenzen in den Städten Bamberg (464,3), Bayreuth (455,1) und Coburg (435,8) sowie den Landkreisen Hof (410,5), Kulmbach (351,4) und Wunsiedel (329,3). Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz weist heute weiterhin die Stadt Hof (290,0) auf.