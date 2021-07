Corona-Ticker Oberfranken: Kronach mit Null-Inzidenz

17.48 Uhr: Impfbus steuert Dorffest in Haarbrücken an

Das Landratsamt Coburg setzt ab dem kommenden Wochenende einen Impfbus ein. Er wird am Sonntag, 1. August, beim Dorffest in Haarbrücken zwischen 10 und 16 Uhr Station machen. Dabei wird der Impfstoff von Johnson und Johnson angeboten. Impfwillige müssen Personalausweis und Impfpass mitbringen. Weitere Stationen und Termine des Impfbusses werden auf der Website des Landkreises Coburg bekannt gegeben.

Im Impfzentrum in Witzmannsberg werden zudem einmal monatlich Impftage für Familien angeboten. Jeweils am 1. Sonntag des Monats gibt es dort Impfungen ohne Registrierungs- oder Terminpflicht. Der erste Impftag ist am Sonntag. 1. August. Bei diesen Impfungen steht der Wirkstoff von Biontech/Pfizer zur Verfügung, um auch Kinder und Jugendliche impfen zu können. Der Termin für die Zweitimpfung wird beim ersten Besuch im Impfzentrum mitgeteilt.

Zudem besteht die Möglichkeit, sich am Freitag, 30. Juli, zwischen 17 Uhr und 21 Uhr in der "Alten Angerturnhalle" in Coburg mit dem Impfstoff von Johnson und Johnson ohne vorherige Registrierung und Terminvergabe impfen zu lassen.

16.48 Uhr: Malteser in Bamberg: "Testen und Spenden"

Der Malteser-Hilfsdienst in Bamberg bietet kostenlose Corona-Tests an. Impflinge können sich auf dem Maltesergelände in der Moosstraße 69 montags und donnerstags von 08.00 bis 11.00 Uhr und mittwochs von 13.00 bis 16.00 Uhr testen lassen. Kostenlose Tests gibt es auch auf dem Campingplatz in Bamberg-Bug, täglich von 13.00 bis 18.30 Uhr.

Die Malteser haben an beiden Teststationen Spendenboxen für die Opfer der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr in Rheinland-Pfalz aufgestellt. Dort waren die Bamberger Malteser kürzlich im Einsatz.

15.20 Uhr: Sonder-Impfaktion in Wunsiedel

Nach einer Sonder-Impfaktion am Wochenende mit 420 Impflingen startet der Landkreis Wunsiedel in dieser Woche erneute Impfangebote ohne Terminvereinbarung. Impfwillige können am Dienstag und Mittwoch jeweils von 09.30 bis 17 Uhr ins Impfzentrum Wunsiedel kommen. Angeboten werden die Impfstoffe von Biontech für Jugendliche ab zwölf Jahren und Erwachsene und von Johnson&Johnson für Erwachsene ab 18 Jahren. Auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht im Landkreis wohnen, können sich in Wunsiedel impfen lassen.

15.08 Uhr: Impfbus weiter im Landkreis Kronach unterwegs

Ein Impfbus tourt weiter durch den Landkreis Kronach. Das teilte das Landratsamt Kronach mit. Am Dienstag kommt er nach Steinberg und am Mittwoch nach Kronach, jeweils von 10 bis 18 Uhr. Am Donnerstag und Freitag macht er Station in Rothenkirchen beziehungsweise in Teuschnitz, jeweils von 9 bis 16 Uhr. Am Samstag ist der Impfbus von 10 bis 18 Uhr in Tettau. Impfwillige müssen sich nicht anmelden, aber einen Ausweis mitbringen.

Ohne Termin können Bürgerinnen und Bürger auch ins Kronacher Impfzentrum kommen. Es hat montags, mittwochs und freitags von 13 bis 18 Uhr geöffnet, dienstags und donnerstags von 8 bis 13 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr.

14.00 Uhr: Inzidenzwert unter bayernweitem Durchschnitt

Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen hat in Oberfranken seit gestern sechs neue Corona-Fälle registriert. Insgesamt meldet das LGL für Oberfranken 56.737 Corona-Fälle seit Beginn der Pandemie. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Oberfranken liegt mit 7,4 deutlich unter dem bayernweiten Durchschnittswert von 13,4.

Die höchste Inzidenz in Oberfranken verzeichnet nach wie vor die Stadt Bamberg mit einem Wert von 32,3. Es ist der dritthöchste Wert in Bayern nach den Landkreisen Berchtesgadener Land (58,5) und Dillingen (34,2) Den niedrigsten Inzidenzwert in Oberfranken verzeichnet die Stadt Bayreuth mit 1,3.

In Oberfranken sind seit Beginn der Pandemie 1.661 Personen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. In den vergangenen Tagen kamen keine neuen Todesfälle hinzu.

07.00 Uhr: Niedrige Inzidenzwerte in Teilen Oberfrankens

Die Stadt Schwabach in Mittelfranken meldet derzeit als einzige Stadt in Mittel-und Oberfranken einen Inzidenzwert von 0,0. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor. In Mittel -und Oberfranken haben einige Städte und Landkreise eine Sieben-Tage-Inzidenz von unter fünf: darunter die Stadt Bayreuth (1,3), die Landkreise Kronach (1,5), Hof (2,1) und Ansbach (2,2), die Stadt Hof (2,2) und der Landkreis Roth (2,4). Die höchste Inzidenz hat in Mittel-und Oberfranken die Stadt Bamberg mit 32,3. Die höchste Inzidenz in Bayern hat derzeit der Landkreis Berchtesgadener Land (58,5). Neben der Stadt Schwabach hat nur noch der Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz eine Inzidenz von Null.