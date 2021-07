Corona-Ticker Oberfranken: Inzidenzwert in Bamberg sinkt

16.08 Uhr: LGL meldet für Oberfranken vier Neuinfektionen

Innerhalb eines Tages sind in Oberfranken weitere vier Corona-Fälle gemeldet worden. Nach Angaben des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk nun bei 10,23. Damit liegt sie weiterhin unter dem bayerischen Durchschnitt, der 10,90 beträgt (Stand: 19.07.21, 08.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus hat sich in Oberfranken seit gestern nicht verändert und beträgt nach wie vor 1.661.

Oberfranken ist weiterhin der einzige Regierungsbezirk im Freistaat mit zwei "Nuller-Inzidenzen": In den beiden Landkreisen Kulmbach und Coburg sind in den vergangenen sieben Tagen keine Corona-Fälle gemeldet worden. Die Stadt Bamberg verzeichnet mit einem Wert von 36,19 indes die bayernweit höchste Sieben-Tage-Inzidenz. Der Landkreis Bamberg überschreitet als zweite Region in Oberfranken die Inzidenz von 25. Dort liegt der Wert bei 28,54.

15.42 Uhr: Impfbus im Landkreis Kronach wird gut angenommen

Der Impfbus des Landkreises Kronach ist an den beiden ersten Einsatztagen am vergangenen Freitag in Küps und am Samstag gut angenommen worden. Das hat das Landratsamt Kronach mitgeteilt. 158 Bürgerinnen und Bürger hätten an den beiden Tagen eine Impfung erhalten. In dieser Woche macht der Impfbus am Mittwoch in Marktrodach, am Donnerstag in Stockheim, am Freitag in Mitwitz und am Samstag in Wallenfels Station.

Man hoffe, dass der Impfbus auch bei diesen Terminen gut angenommen werde, so Ralf Schmidt, der organisatorische Leiter des Impfzentrums Kronach. Welche Impfstoffe jeweils zur Verfügung stehen, hänge mit der Verfügbarkeit der Vakzine zusammen. Bei ersten beiden Terminen wurden Impfstoffe von Johnson & Johnson sowie von Biontech/Pfizer angeboten. Für eine Impfung im Impfbus ist leidglich die Vorlage eines Ausweises erforderlich. Das Gleiche gilt auch für Impfungen im Impfzentrum Kronach, in dem ab heute keine Voranmeldung mehr nötig ist.

7.00 Uhr: Bamberg weiter mit höchstem Inzidenzwert in Bayern

Die Stadt Bamberg hat weiter den höchsten Inzidenzwert in Bayern. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) liegt der Wert heute bei 36,2. Es ist der dritthöchste Wert in Deutschland. Die zweithöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Oberfranken hat der Landkreis Bamberg mit einem Wert von 28,5. In den Schulen in Stadt und Landkreis Bamberg gilt für die Schüler ab den fünften Jahrgangsstufen daher ab heute wieder eine Maskenpflicht am Platz.

Inzidenzwerte von 0,0 meldet das RKI hingegen für die Landkreise Coburg und Kulmbach. Hier wurde in den vergangenen sieben Tagen keine einzige Corona-Neuinfektion gemeldet.

6.30 Uhr: Maskenpflicht am Platz in Bambergs Schulen

Schülerinnen und Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe müssen in den Schulen in Stadt und Landkreis Bamberg wieder eine Maske am Platz tragen. Damit folge man der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung, heißt es aus dem Landratsamt. Der Inzidenzwert in Stadt und Landkreis Bamberg liegt zum vierten Mal in Folge über 25.

Bereits vergangene Woche war eine entsprechende Maskenpflicht angekündigt worden. Schließlich werde derzeit ein Schwerpunkt des Infektionsgeschehens in den Schulen festgestellt, hieß es aus dem Bamberger Gesundheitsamt. In den zurückliegenden beiden Wochen gab es dort 21 Neuinfektionen in zehn Schulen. Mehr als 200 Menschen mussten in Folge dieser Infektionen in Quarantäne.