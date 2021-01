Corona-Ticker: 49 Verstöße in München gegen Corona-Regeln

14.45 Uhr: Tagesausflüge ab Mitternacht ins Berchtesgadener Land verboten

Das Landratsamt Berchtesgadener Land hat wegen der aktuellen hohen Covid19-Infektionszahlen entschieden, Tagesausflüge in das Berchtesgadener Land zu untersagen. Aktuell liegt der Inzidenzwert bei 325,7. Eine erlassene Allgemeinverfügung gilt ab morgen (13.1., 00 Uhr) vorerst bis Sonntag, den 31. Januar. Die Einreise aus einem anderen Landkreis in das Berchtesgadener Land bleibt aus triftigem Grund erlaubt. Dazu zählen beispielsweise Arztbesuche, Arbeitswege oder Familienbesuche.

Aufgrund des 7-Tage-Inzidenzwertes von über 200 gilt seit Montag bereits auch für die Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises Berchtesgadener Land die neue „15-km-Regelung“. Damit sind touristische Tagesausflüge über einen Umkreis von 15 Kilometern um die Wohnortgemeinde hinaus verboten. Die Regelung erfasst ausschließlich touristische Tagesreisen, das heißt in erster Linie Ausflüge, die der Freizeitgestaltung dienen wie Wandern, Spazieren gehen, freizeitsportliche Aktivitäten, etc. Bei Vorliegen triftiger Gründe ist das Verlassen des 15-km-Radius um den eigenen Wohnort weiterhin möglich.

Erst wenn das Infektionsgeschehen deutlich sinkt und der Inzidenzwert sieben Tage in Folge unter 200 liegt, kann die Verordnung des Freistaates Bayern und die zusätzliche Allgemeinverfügung wieder außer Kraft gesetzt werden. Landrat Bernhard Kern warb in einer Pressemitteilung des Landratsamts um Akzeptanz für die Maßnahmen. Man wolle bei den Infektionszahlen nicht weiter an der Spitze in Bayern bzw. in Oberbayern bleiben, so Kern. Er sei zuversichtlich, dass sich das extreme Infektionsgeschehen durch die Vorgaben und Verordnungen bzw. auch durch die Impfungen deutlich verbessern werde.

14.24 Uhr: Vier Städte bzw. Landkreise über 200er-Inzidenz, drei unter 100

In Oberbayern liegen vier Städte bzw. Landkreise über dem 200er-Inzidenzwert. Den höchsten Wert erreicht weiterhin der Landkreis Berchtesgadener Land (325,69), dahinter folgen der Landkreis Miesbach (217,98), die Stadt Rosenheim (210,85) und der Landkreis Ebersberg (207,45). Unter dem Inzidenzwert von 100 liegen in Oberbayern drei Landkreise: der Landkreis München (99,87), der Landkreis Freising (82,22), und der Landkreis Landsberg am Lech (76,47). Seit gestern hat es im Bezirk 60 Todesfälle mit oder durch Corona gegeben. Die Zahl der Neuinfektionen liegt bei 469. In den letzten sieben Tagen gab es in Oberbayern 7.148 Neuinfektionen, damit liegt der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner während sieben Tagen bei 151,73.

8.15 Uhr: Drei Landkreise und Stadt Rosenheim von 15km-Regel betroffen

In drei oberbayerischen Landkreisen sind die Bürger wegen hoher Infektionszahlen in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Den höchsten Wert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen (Inzidenzwert) in Oberbayern verzeichnete am Dienstag der Landkreis Berchtesgadener Land (325,7). Auch die Landkreise Miesbach und Ebersberg sowie die Stadt Rosenheim liegen derzeit über der 200er-Grenze.

Nach der seit Montag geltenden Regelung dürfen Menschen sich nur noch 15 Kilometer weit von ihrem Wohnort wegbewegen, wenn der Inzidenzwert mehr als 200 beträgt. Ausgenommen davon sind triftige Gründe wie die Fahrt zur Arbeit oder zum Einkaufen.