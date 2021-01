Corona-Ticker Unterfranken: Hohe Sterblichkeit in Main-Spessart

19.40 Uhr: Landkreis Haßberge plant zweites Impfzentrum

Der Landkreis Haßberge will in Zeil am Main ein zweites Impfzentrum für den Landkreis einrichten. Wie das Landratsamt mitteilt, soll das zweite Impfzentrum in der Sporthalle am Tuchanger eingerichtet werden. Es soll, wie auch das bereits bestehende Impfzentrum in Hofheim, vom BRK-Kreisverband Haßberge betrieben werden. In etwa zwei Wochen soll das Impfzentrum in Zeil startklar sein, ein genauer Termin wird noch bekannt gegeben.

Mit Einrichtung des zweiten Impfzentrums will der Landkreis die Impfkapazitäten erhöhen. Die Impfbereitschaft im Landkreis sei generell hoch, heißt es vom Landratsamt. Stand 13. Januar sind im Landkreis Haßberge insgesamt 1.026 Personen in Heimen geimpft worden, das entspricht laut Landratsamt 56 Prozent aller Heimbewohner und –mitarbeiter. Bis Ende dieser Woche soll die Runde der Erstimpfungen in den stationären Einrichtungen abgeschlossen sein und in der kommenden Woche die Zweitimpfungen beginnen.

Im bereits bestehenden Impfzentrum in Hofheim werden derzeit nur Menschen mit höchster Priorität, also über 80-Jährige, geimpft. Bisher haben im Impfzentrum bis einschließlich zum 13. Januar 251 Personen ihre erste Corona-Impfung erhalten. Über 1.600 Personen stehen laut Landratsamt bereits auf der Warteliste.

"Die Impfung gibt uns die Zuversicht, dass wir bald wieder normaler leben können und die Pandemie besiegen werden; vorausgesetzt genügend Impfstoff erreicht uns.", sagt Landrat Wilhelm Schneider. Er weist außerdem darauf hin, dass sich aktuell nur Personen über 80 für eine Impfung anmelden können. Sobald der Zugang zum Impfangebot erweitert wird, will das Landratsamt rechtzeitig informieren.