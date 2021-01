vor etwa einer Stunde

Berchtesgadener Land verbietet Ausflüge - hohe Bußgelder drohen

Das Berchtesgadener Land verbietet von Mittwoch an touristische Tagesausflüge in den Landkreis. Bei Verstößen droht laut Landratsamt ein Bußgeld von bis zu 25 000 Euro. Hier erfahren Sie, wer sonst noch in Oberbayern wo rein bzw. raus darf.