Offenbar britische Corona-Mutation bei Münchner Stadtsparkasse

Die britische Mutante des Corona-Virus B.1.1.7 hat offenbar die Landeshauptstadt erreicht. Noch steht eine offizielle Bestätigung aus, doch laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung wurden im Callcenter der Münchner Stadtsparkasse 21 Mitarbeiter positiv getestet - bei mindestens sechs von ihnen bestehe der Verdacht auf die britische Virusvariante. Diese Mutationen sind für viele Experten Anlass zur Sorge vor einer dritten Corona-Welle.

Etliche Infizierte auch im Umfeld der Mitarbeiter

Dass es sich bei dem Ausbruch um einen mit der hochansteckenden Variante handelt, darauf deuten noch weitere Zahlen hin, die Süddeutsche Zeitung erfahren haben will: Zu den 21 Infizierten kommen laut Stadtsparkasse mindestens sechs weitere Infektionen in anderen Abteilungen. Außerdem seien aktuell nach Auskunft des Gesundheitsreferats 18 Menschen im privaten Umfeld der Mitarbeiter infiziert, 13 davon mit Verdacht auf die britische Variante.

Offizielle Bestätigung steht noch aus

Bei den sechs Mitarbeitern im Callcenter hatte laut den Informationen der Süddeutschen Zeitung eine Screening-PCR den Verdacht auf die britische Virusvariante ergeben. Eine Bestätigung durch Genomsequenzierung stehe noch aus.

Ausbruch beim Callcenter in der Ungererstraße

Das Callcenter ist in einem Gebäudeflügel des Verwaltungszentrums an der Ungererstraße untergebracht - in Großraumbüros. Grund dafür seien die technischen IT-Erfordernisse, es sei außerdem die einzige Einheit, sagte ein Sprecher der Süddeutschen Zeitung. Die Hälfte der Mitarbeiter sei aber bereits im vergangenen Jahr auf zwei weitere Standorte verteilt worden. Man habe zudem Abstandsregeln eingeführt, Desinfektionsspender aufgestellt, Masken in der Belegschaft verteilt, zuletzt FFP2, und transparente Trennwände aufgestellt.

Schutzmaßnahmen wurden verstärkt

Wie es weiter heißt, seien seit Bekanntwerden der Fälle die Maßnahmen noch einmal erhöht worden: Es werde in noch kürzeren Abständen gelüftet, Oberflächen würden täglich desinfiziert. Wie der Sprecher der Zeitung weiter erklärte, wurden zudem bei allen verbliebenen Mitarbeitern Schnelltests durchgeführt. Dabei seien keine weiteren Fälle bekanntgeworden. Auf welchem Weg das Virus in den Betrieb kam, wisse man nicht, wird der Sprecher zitiert.