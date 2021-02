Positiver Corona-Test: Bayern-Verteidiger Pavard in Quarantäne

"Benjamin Pavard, 24, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Dem Abwehrspieler geht es gut." Die Pressemeldung des FC Bayern München zum neuesten Corona-Fall beim Rekordmeister fiel sehr kurz, nüchtern und lapidar aus.

Benjamin Pavard fällt nach positivem Corona-Test erst einmal aus

Dabei hat der Ausfall Pavards Folgen: Beim Topspiel am Samstag in Frankfurt sowie drei Tage später im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom wird der Weltmeister von 2018 wie der bei der Klub-WM in Katar positiv getestet Thomas Müller nicht mit dabei sein. Wie lange er genau ausfällt, ist derzeit noch unklar.

Zunächst hatte der Verein entsprechende Meldungen, die seit Mittwochabend kursierten, nicht kommentiert. Am Donnerstag folgte nun die Bestätigung von Vereinsseite.

Immer wieder positive Corona-Tests beim FC Bayern München

Erst Ende Januar waren auch die Bayern-Spieler Javi Martínez und Leon Goretzka positiv getestet worden, sie waren nicht mit zur Klub-Weltmeisterschaft nach Katar gereist. Zuvor war auch schon Serge Gnabry wegen eines positiven Tests (bei ihm war es aber wohl eine Verwechslung) und Quarantänemaßnahmen ausgefallen.