Heute Katar, morgen Rom: Darf Fußball alles? Possoch klärt!

Eine Woche bei sommerlichen Temperaturen in Katar, dann eine Woche Deutschland – erst nach München, dann nach Frankfurt – und dann ab nach Italien zu Lazio Rom. So sieht der Reiseplan des FC Bayern München im Februar 2021 aus. Eine Reisefreiheit, die für den Großteil der deutschen Bürgerinnen und Bürger in Pandemiezeiten bei Home-Office und Ausgangssperren durchaus grotesk wirkt. Der Profisport, speziell jedoch der Profifußball, befindet sich seit mehreren Monaten in einer privilegierten Blase. Und das aufgrund regelmäßiger Testungen auf das Coronavirus und weiteren Hygiene-Maßnahmen, die es den Profisportlern ermöglichen, ihren Beruf fast wie vor der Pandemie auszuüben.

„Man kann sich die Termine nicht aussuchen. Ich meine, der Fußball muss weitergehen. Bis jetzt hat der Fußball zumindest in Deutschland ja bewiesen, dass man mit einem vernünftigen und sehr guten Hygienekonzept mit großer Disziplin diesen Wettbewerb prima hingekriegt hat.“ Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern im BR-Sport Interview

Reisen der Fußballer bergen ein Risiko

Auch wenn bei den Mannschaften der Fußball-Bundesliga immer mal wieder ein Corona-Test positiv ausfällt, bisher ging das Hygienekonzept weitgehend auf. Doch in Zeiten, in denen Mutationen die Bundesregierung dazu bewegen, den Lockdown immer wieder zu verlängern, haben Auslandsreisen ins Risikogebiet Katar eine ganz besondere Signalwirkung. Zumal Bayernspieler Thomas Müller am vergangenen Mittwoch in Katar Corona-positiv getestet wurde. Aber es ist ja nicht nur die FIFA-Klub-WM, die vielleicht ein kleiner Ausrutscher sein könnte. Nein, auch die kommenden Spiele der UEFA Champions League und Europa League zählen dazu:

Denn sowohl RB Leipzig als auch Borussia Mönchengladbach können ihre Heimspiele nicht in Deutschland austragen, da die englischen Gegner FC Liverpool und Manchester City aus dem Corona-Mutations-Risikogebiet Großbritannien nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Deshalb lautet nun die Lösung: Ausweichort Budapest, Ungarn: Risikogebiet.

Warum werden die internationalen Fußballspiele nicht verschoben oder abgesagt? Sind die Privilegien der Profisportler bei Corona-Tests und Reisen wirklich gerechtfertigt? Ist der Fußball am Ende eine wichtige kulturelle Stütze für unsere Gesellschaft in der Pandemie?

Possoch klärt!