Corona-Ticker Mittelfranken: Besuchsverbot an Bezirkskliniken

11.00 Uhr: Besuchsverbote in Bezirkskliniken Mittelfranken

Ab heute gilt in den Bezirkskliniken Mittelfranken ein Besuchsverbot. Wie eine Sprecherin der Bezirkskliniken Mittelfranken mitteilt, seien zum Schutz der Patienten und Mitarbeitenden keine Besuche mehr erlaubt. Ziel sei es, die Versorgung der besonders behandlungsbedürftigen Patientinnen und Patienten auch in einer noch weiter eskalierenden Situation aufrecht zu erhalten. "Mit großer Sorge haben wir die rasche Entwicklung der Infektionszahlen beobachtet und alle Alternativen abgewogen. Mich persönlich macht dieser harte Schritt sehr traurig und wir werden täglich in den Pandemiestäben das weitere Vorgehen prüfen", sagt Matthias Keilen, Vorstand der Bezirkskliniken Mittelfranken. Für die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Bezirksklinikum Ansbach gelten aufgrund der Minderjährigkeit der Patienten andere Regelungen. Jedoch werden auch hier Besuche weiter eingeschränkt. In den forensischen Kliniken kann es im begründeten, beispielsweise gerichtlich genehmigten Einzel- beziehungsweise Ausnahmefall, ebenfalls Abweichungen vom generellen Besuchsverbot geben.