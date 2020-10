Corona-Ticker Mittelfranken: Skille verlässt Ice Tigers

15.06 Uhr: Nur Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim knapp im "grünen Bereich"

Seit gestern (24.10.20) sind 116 neue Corona-Fälle in Mittelfranken gemeldet worden. Das ergeben die aktuellen Zahlen (Stand: 25.10.2020, 08:00 Uhr) des Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) mit Sitz in Erlangen. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Mittelfranken 9.127 Menschen mit dem Virus infiziert. Neue Todesfälle meldete das LGL in Mittelfranken nicht, die Zahl bleibt damit bei 297. Der Durchschnittswert der 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner liegt in Mittelfranken mit 55,99 über dem kritischen Wert. Im landesweiten Vergleich ist er damit am niedrigsten. Die Städte Nürnberg und Erlangen und die Landkreise Fürth und Nürnberger Land haben ebenfalls eine Inzidenz über 50. Die restlichen Städte und Landkreise Mittelfrankens haben die Warnstufe Gelb. Mit Ausnahme des Landkreises Neustadt an der Aisch/ Bad Windsheim, dessen Inzidenz bei 30,69 liegt.