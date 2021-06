Corona-Ticker Mittelfranken: Altstadtfest in Nürnberg abgesagt

06.20 Uhr: Leicht ansteigende Inzidenzwerte

Die Stadt Ansbach weist heute (11.06.) eine 7-Tage-Inzidenz von 47,8 aus. Sie ist in den letzten Tagen laut den Daten des RKI wieder angestiegen. Das gilt auch für den Wert der Stadt Nürnberg. Das Gesundheitsamt meldet einen Inzidenzwert von 39,2. Gestern lag er bei 37,8. Es gab in den letzten 24 Stunden in der Frankenmetropole 37 Neuinfizierte und einen Todesfall. Einen 7-Tage-Inzidenzwert von 26,3 weist das Nürnberger Land aus. Auch in Erlangen gab es neun Neuinfizierte. Der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt bei 24,9, in der Stadt Schwabach bei 24,4, in Landkreis Ansbach bei 22,2. In der Stadt Fürth ist der Wert auf 18,7 gegenüber dem Vortag mit 23,3 gesunken. Die höchste 7-Tage-Inzidenz bundesweit meldet mit Schweinfurt derzeit wieder eine fränkische Stadt. Der Wert liegt hier aktuell bei 74,9.

Das Robert-Koch-Institut meldet für Bayern 442 neu positiv Getestete. Der 7-Tage-Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt im Freistaat bei 22,1. Bundesweit weist das RKI 2.440 neue Positiv-Tests aus. Das sind 725 weniger als am Freitag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter auf 18,6 von 19,3 am Vortag. 102 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle binnen 24 Stunden auf 89.687. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.