Corona-Ticker Mittelfranken: Stadt Fürth hat noch FFP2-Masken

14.53 Uhr: LGL meldet 43 neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

Seit gestern (09.02.21) sind dem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) in Erlangen in Mittelfranken 43 Menschen gemeldet worden, die mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind. Davon 31 in der Stadt Nürnberg. Insgesamt gibt es in Mittelfranken demnach nun (10.02.21, Stand 8.00 Uhr) 1.781 Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist demnach in Mittelfranken in den vergangenen 24 Stunden um 88 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich insgesamt 57.698 Menschen in Mittelfranken nachweislich mit dem Sars-Cov2-Virus angesteckt. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner verzeichnet Mittelfranken aktuell einen durchschnittlichen Wert von 72,11. Die niedrigste Sieben-Tage-Inzidenz im Bezirk hat die Stadt Erlangen mit 26,66. Der Landkreis Ansbach liegt mit 100,76 am höchsten.