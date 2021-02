Corona-Ticker Mittelfranken: Inzidenzwert sinkt auf 77,06

17.48 Uhr: Selbsthilfegruppe für Post-Covid-Patienten

In Nürnberg hat sich eine Selbsthilfegruppe für Betroffene des so genannten Post-Covid-Syndroms gegründet. Die Selbsthilfegruppe "CovidALITY" richtet sich an Menschen, die an den Spätfolgen einer Corona-Infektion leiden. Zu den bekannten Spätfolgen einer Covid-19-Erkrankung gehören unter anderem chronische Müdigkeit, Konzentrationsprobleme oder Kreislauf-Beschwerden. In einer Mitteilung der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen "Kiss" heißt es, gemeinsam wolle man sich in vertraulicher Atmosphäre über das Erlebte austauschen, sich Mut machen und unterstützen. Die Selbsthilfegruppe will auch über Reha- und Therapiemöglichkeiten informieren. Der Austausch ist im Moment allerdings nur online möglich. Interessierte können sich an die Selbsthilfe-Kontaktstelle "Kiss" am Nürnberger Plärrer wenden.

17.30 Uhr: Größerer Corona-Ausbruch in landwirtschaftlichem Betrieb

In einem landwirtschaftlichem Betrieb im Nürnberger Knoblauchsland wird ein größerer Ausbruch an Corona-Infektionen gemeldet. Nach Informationen der Stadt Nürnberg wurden zu Beginn der Infektion mehr als die Hälfte der knapp 80 Mitarbeitenden positiv auf das Virus getestet. Mittlerweile weise noch ein Drittel akute Infektionen auf. Hinweise auf Virus-Mutationen liegen bisher nicht vor. Der Betrieb werde engmaschig durch das Gesundheitsamt beraten und kontrolliert. Der gesamte Betrieb ist nach Angaben der Stadt Nürnberg geschlossen und alle betroffenen infizierten Personen sowie ihre engen Kontaktpersonen sind zentral isoliert. Insgesamt meldet das Gesundheitsamt für Nürnberg weiterhin sinkende Fallzahlen.

16.50 Uhr: Weitere Virus-Mutationen in Nürnberg

In Nürnberg sind weitere Corona-Fälle mit Virus-Mutationen aufgetreten. Dabei handelt es sich um die britische Virus-Mutation B.1.1.7. Nach Angaben der Stadt Nürnberg gibt es damit rund ein Dutzend bestätigte Fälle der neuen Virus-Variante. Sie seien in zwei Pflegeheimen bei Bewohnerinnen und Bewohnern sowie Mitarbeitenden nachgewiesen worden. In beiden Heimen hätten bereits Reihentestungen stattgefunden. Das Gesundheitsamt der Stadt Nürnberg hat eine Sequenzierung der Proben zur Suche nach mutierten Viren in Auftrag gegeben. In einem der Heime wurde bereits die britische Virus-Mutation B.1.1.7 nachgewiesen. Weitere Ergebnisse liegen noch nicht vor. Beide Einrichtungen stehen unter Quarantäne. Außerdem wurden nach Informationen der Stadt Nürnberg bei drei erkrankten Personen in privaten Haushalten die neue Virus-Variante entdeckt. Ein Zusammenhang zwischen den aufgetretenen Fällen sei nicht erkennbar. Alle betroffenen Personen sind unter strengen Quarantänemaßnahmen isoliert und stehen unter Kontrolle des Gesundheitsamts. In allen bisher aufgetretenen Fällen handelt es sich um die britische Virus-Mutation B.1.1.7

16.30 Uhr: Ostermarkt und Trempelmarkt in Nürnberg abgesagt

Die Stadt Nürnberg sagt den Ostermarkt und den Trempelmarkt ab. Der Ostermarkt war vom 19. März bis zum 5. April geplant. Der Frühjahrs-Trempelmarkt sollte eigentlich am 7. und 8. Mai in Teilen der Innenstadt stattfinden. Je nachdem wie sich das Infektionsgeschehen und die dann geltenden Vorschriften entwickeln, plant das Marktamt jedoch einen Ersatz für den Ostermarkt. Es ist vorgesehen, dass in der Innenstadt Aktionsflächen ausgewiesen werden. Diese seien vergleichbar mit den Weihnachtsinseln in der Adventszeit, so die Stadt Nürnberg. Diese Inseln mit einer reduzierten Anzahl von Verkaufsständen würden auf mehrere Standorte in der Altstadt verteilt werden.

15.15 Uhr: 160 Neuinfektionen und weiter 33 Todesfälle

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in Mittelfranken seit gestern (Dienstag, 2.2.21) um 160 gestiegen. Seit Beginn der Pandemie haben sich nach Angaben des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) insgesamt 56.427 Menschen in Mittelfranken nachweislich mit dem Sars-Cov2-Virus angesteckt. Die Zahl der Todesfälle erhöhte sich in den vergangenen 24 Stunden um 33 Fälle. Das sind mehr als doppelt so viele Todesfälle wie am Tag zuvor (13). Insgesamt sind in Mittelfranken 1.646 Menschen an und mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner verzeichnet Mittelfranken aktuell einen Wert von 88,78. Der Inzidenzwert ist weiter im Sinken begriffen. Er liegt allerdings noch immer etwas über dem bayernweiten Wert von 85,89.

13.00 Uhr: Flughafen-Beschäftigte in Nürnberg unterstützen Gesundheitsamt

Beschäftigte des Nürnberger Flughafens helfen dem Gesundheitsamt in der Corona-Krise. Weil wegen der Pandemie weniger Flüge gingen, seien viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter derzeit ohne Beschäftigung, teilte der Airport am Mittwoch mit. Deshalb würden diese nun seit zwei Monaten das Corona-Team des Gesundheitsamts unterstützen und Quarantäne-Bestätigungen für positiv auf das Coronavirus Getestete und deren Kontaktpersonen ausstellen.