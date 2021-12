Corona-Ticker Mittelfranken: Beerdigungen in Nürnberg nur mit 3G

9.02 Uhr: Impfungen in Erlangen nur noch mit Termin

Im Impfzentrum Erlangen sowie in den Impfstellen in Herzogenaurach und Höchstadt wird nur noch mit Termin geimpft. Darauf weist die Stadt Erlangen hin. Lediglich samstags gebe es im Impfzentrum in der Sedanstraße in Erlangen auch Impfungen ohne Termin, und zwar von 13.00-17.00 Uhr. Termine zur Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfung könnten online im bayernweiten Portal www.impfzentren.bayern ausgemacht werden oder telefonisch unter 09131-86-6500.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass weiterhin auch mobile Teams in Erlangen und im Landkreis Erlangen-Höchstadt unterwegs sind. Zu diesen Terminen sei keine Anmeldung notwendig, allerdings würden vor Ort Terminkarten verteilt. Wenn die Tageskapazität ausgeschöpft sei, würden keine weiteren Karten mehr vergeben. Zudem hätten bei diesen Sonderaktionen Erst- und Zweitimpfungen Vorrang.

Heute beispielsweise impft das mobile Impfteam von 12.00-18.00 Uhr in der Grundschule Hannberg in Heßdorf, morgen zur gleichen Zeit im Interimsgebäude in Eckental.