Corona-Ticker Mittelfranken: Testzentrum Gunzenhausen zieht um

11.58 Uhr: Corona-Testzentrum in Gunzenhausen zieht um

Das Corona-Testzentrum in Gunzenhausen zieht um. Wie das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen mitteilt, ist es ab Mittwoch, den 7. Juli 2021, am Kirchweihplatz zu finden – bisher war es in der Alemannenstraße. Am bisherigen Standort wird mit der Einrichtung eines Recyclinghofs begonnen. Das Testzentrum in Gunzenhausen, das weiterhin vom Betreiber Vitolus betrieben wird, ist Montag bis Freitag von 10.00 bis 13.00 Uhr und von 13.45 bis 17.00 Uhr geöffnet. Online kann man sich unter www.vitolus.de/gunzenhausen anmelden. Wer keinen Internetzugang hat, kann sich auch telefonisch unter 089 904 212 661 für die PCR-Testung anmelden.

Der Ablauf im Testzentrum bleibe gleich, nur seien keine Drive-In-Tests mehr möglich, so das Landratsamts. Das Testergebnis bekommen die Getesteten per E-Mail oder SMS. Bei einem positiven Testergebnis meldet sich das Gesundheitsamt des Landkreises.