Cold Case Flora-Mord: Heiße Spur bestätigt sich nicht

Mehr als 100 Hinweise und die Nennung einer konkreten Person als Tatverdächtigen – das ist das Resultat der öffentlichen Suche nach dem Mörder von Claudia Obermeier vergangene Woche in einer groß angelegten öffentlichen Fahndung, unter anderem in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY. Ein zwischenzeitlich durchgeführter DNA-Abgleich bestätigte diese vielversprechende Spur jedoch nicht, teilt die Polizei heute mit.

DNA-Spur zur Baustelle verlief im Sand

Demnach war nach dem Aufruf der Ermittlungskommission "EKO Flora" unter anderem ein möglicher Tatverdächtiger benannt worden. Er soll sich nachweislich auch am Abend vor dem Tod von Claudia Obermeier auf dem Blumenfest in Röthenbach an der Pegnitz aufgehalten haben. Doch die kriminalpolizeilichen Maßnahmen konnten diese Spuren aber nicht belegen, so die Ermittler.

Anlass für die erneuten Fahndung in dem sogenannten Cold Case war einen neue DNA-Spur. Sie zeigte die Verbindung zu einem Baustellen-Einbruch im Jahr 2012 auf. Dazu bekamen die Beamten nach eigenen Angaben teils interessante Angaben, unter anderem von Handwerksunternehmen. Die Abarbeitung weiterer Hinweise zu dem mehr als 30 Jahre alten Mordfall laufen demnach weiter. Die Kriminalpolizei Schwabach bittet weiterhin um Hinweise aus der Bevölkerung. Das Hinweistelefon ist nach wie vor unter den Telefonnummern 0800 7766310 sowie 0800 1999200 (für anonyme Hinweise) geschaltet. Jeder Hinweis sei wichtig, so die Polizei.

Tod nach dem Kirchweih-Besuch

Claudia Obermeier war Wirtin des "Flora-Heims" in Röthenbach an der Pegnitz. Die Gaststätte in einem Kleingartenverein gibt dem Fall seitdem den Namen: "Flora-Mord". Am 25. August 1990 wurde die Leiche der 22-Jährigen in einem Waldstück zwischen Röthenbach und Renzenhof gefunden. Claudia Obermeier war am Abend zuvor mit ihrem Mann bei der Kirchweih in Röthenbach. Dabei kam es zu einem Streit zwischen den Eheleuten. Der Mann fuhr nach Hause. Seine Frau wollte später allein nachkommen.

Sie kam allerdings nie zu Hause an. Die Polizei geht von einem Mord aus, der begangen wurde, um ein Sexualdelikt zu vertuschen. Der anfangs verdächtige Ehemann wurde in einem Prozess freigesprochen. Weil Mord nicht verjährt, laufen die Ermittlungen in derartigen Cold-Case-Fällen weiter.

Polizei geht weiteren Hinweisen nach

"Die Ermittler sehen es positiv, dass es nach so langer Zeit noch so viel Resonanz auf den Fall gibt", sagte Polizeisprecher Marc Siegl vergangene Woche im BR24-Interview. Einige Hinweise seien so konkret, dass bereits Ermittlungen aufgenommen würden.