Flora-Mord: Überführen gestohlene Werkzeuge den Täter?

Hinweistelefon und hohe Belohnung

Die Polizei hofft, dass sich Zeugen melden. Zumal für die Aufklärung des Falls eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt ist. Die Kriminalpolizei Schwabach nimmt Hinweise unter der Mail-Adresse eko.flora@polizei.bayern.de oder über die Telefonnummern 0800 / 77 66 310 oder anonym unter 0800 / 19 99 200 entgegen. Vor einer Woche hat die Polizei schon einmal Flugblätter zum "Flora-Mord" in Röthenbach verteilt. Es gab einige Hinweise, die derzeit geprüft werden, so ein Polizeisprecher.

Tod nach dem Kirchweih-Besuch

Claudia Obermeier war Wirtin des "Flora-Heims" in Röthenbach an der Pegnitz. Die Gaststätte in einem Kleingartenverein gibt dem Fall seitdem den Namen: "Flora-Mord". Am 25. August 1990 wurde die Leiche der 22-Jährigen in einem Waldstück zwischen Röthenbach und Renzenhof gefunden. Claudia Obermeier war am Abend zuvor mit ihrem Mann bei der Kirchweih in Röthenbach. Dabei kam es zu einem Streit zwischen den Eheleuten. Der Mann fuhr nach Hause. Seine Frau wollte später allein nachkommen.

Sie kam allerdings nie zu Hause an. Die Polizei geht von einem Mord aus, der begangen wurde, um ein Sexualdelikt zu vertuschen. Der anfangs verdächtige Ehemann wurde in einem Prozess freigesprochen. Weil Mord nicht verjährt, laufen die Ermittlungen in derartigen Cold-Case-Fällen weiter.