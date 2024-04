Cannabisgesetz: Händische Überprüfung bei tausenden Verfahren

Welches noch nicht vollstreckte Strafverfahren ist von der Cannabis-Legalisierung betroffen? Und welche Folgen ergeben sich daraus? Mit diesen Fragen muss sich aktuell auch die Staatsanwaltschaft Hof beschäftigen. Allein hier müssen 2.000 solcher Strafverfahren händisch überprüft werden. Laut BR-Recherchen summiert sich die Anzahl der zu überprüfenden Verfahren bei den vier Staatsanwaltschaften in Oberfranken auf insgesamt 4.700. Das neue Cannabisgesetz sorgt für einen erheblichen Mehraufwand, heißt es auf Anfrage bei den Behörden.

Zwei Haftentlassungen in Bamberg

Bei den zu überprüfenden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz geht es in erster Linie darum, ob der im Cannabisgesetz verankerte rückwirkende Straferlass greift. Das kann zur Folge haben, dass bereits Verurteilte aus der Haft entlassen werden – in Oberfranken war das in Bamberg in zwei Fällen die Konsequenz. Auch in Mainfranken wurden aus demselben Grund bereits Häftlinge entlassen.

Während in Hof die Strafverfahren mit Vollstreckung von Freiheitsstrafen bereits in Erwartung des Gesetzes geprüft worden waren, dauern andere Verfahren noch an. Dabei werde zum Beispiel auch geprüft, ob die Vollstreckung bislang nicht bezahlter Geldstrafen einzustellen sei.