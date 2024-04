Verkauf von Kirchen – gibt es Tabus bei der Nachnutzung?

Die Nachnutzung des Gebäudes ist noch ungewiss. Allerdings gibt es erste Interessenten, die sich vorstellen können, das Gebäude als Wohnraum oder Büro zu nutzen, sagt der zuständige Pfarrer Matthias Eller aus dem nahen Wiesentheid. Er selbst würde sich eine öffentliche Nutzung wünschen, die möglichst vielen Menschen zugutekommt.

Nachnutzungen als Geschäft oder Bar?

Ehemalige Kirchen, die heute als Kleidergeschäft, Buchhandlung oder Bar genutzt werden – in Belgien, den Niederlanden oder Großbritannien ist das schon gang und gäbe. Aber auch in Magdeburg oder Bielefeld gibt es bereits Restaurants in ehemaligen Kirchen, in Mönchengladbach ein Kletterzentrum. Und in Regensburg wird in der ehemaligen St. Peter und Paul Kirche gefeiert und Musik aufgelegt.

Auch in Unterfranken gibt es die Umnutzung schon länger. So beschloss der Rat der Stadt Wörth am Main 1985 den Umbau der ehemaligen St.-Wolfgangs-Kirche zu einer Kultureinrichtung. Heute befindet sich im ehemaligen Kirchenschiff ein Schifffahrtsmuseum. Und auch die Kunstgalerie "Spitäle" in Würzburg ist eine ehemalige Kirche.

Viele Möglichkeiten - aber ein paar Tabus

Erster Ansprechpartner bei einer Umnutzung seien andere christliche Konfessionen, heißt es vom Bistum. Aber auch kulturelle Veranstaltungsräume, ein Stadtteilzentrum, eine Bücherei und sogar ein Restaurant kann sich der Beauftragte und Kunstchef Jürgen Emmert gut vorstellen.

Absolute Tabus habe die Deutsche Bischofskonferenz schon vor 20 Jahren formuliert. "Das sind Dinge, die gängigen Moralvorstellungen widersprechen, wie Glücksspiel oder eine Bordellnutzung. Das ist absolut ausgeschlossen und undenkbar", sagt Emmert.

Wie umgehen mit unerwünschter Nutzung?

Wichtig sei es, die Menschen bei neuen Nutzungen mitzunehmen und nicht vor den Kopf zu stoßen. Bei Hermann Metschnabl aus Rüdenhausen stößt das auf Zustimmung. Er kann sich eine Diskothek nicht in "seiner" Kirche vorstellen. "Das war eine Kirche, das darf man nicht vergessen", sagt der 80-Jährige.

Könnte die Kirche eine unerwünschte Nutzung nach einem Verkauf überhaupt verhindern? "Wir wollen in den Verträgen eine solche Nutzung möglichst ausschließen", sagt Emmert. Wie weit das aber bei einem erneuten Wiederverkauf noch trägt, sei ungewiss.