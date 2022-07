Bundespolizei Panther Challenge: Das härteste Schülerpraktikum

Anna Eberls Traum ist es, Bundespolizistin zu werden: "Es gibt in diesem Beruf keinen Alltag, kein Tag ist gleich, es wird nicht langweilig. Das ist mir wichtig – und zu wissen, ich kann jemandem mit meiner Arbeit helfen." Die 15-jährige Gymnasiastin ist ihrem Traum ein Stück nähergekommen: Sie ist bei der Panther Challenge der Deggendorfer Bundespolizei dabei. Rund 400 Schüler haben sich für das wohl härteste Praktikum beworben, nur 99 sind genommen worden. Anna ist eine davon.

Panther Challenge: Einblick in Beruf der Bundespolizei

Die Panther Challenge, von der Deggendorfer Einsatzabteilung erschaffen, wie es heißt, ist mittlerweile zu einem Markennamen geworden und wird in zahlreichen anderen deutschen Polizeistandorten unter dem gleichen Namen ausgetragen, um Jugendlichen die Chance einer gezielten Berufswahl zu ermöglichen.

Schülerpraktikum: Bundespolizei braucht Nachwuchs

Hinzu kommt: Die Bundespolizei will so neues Personal generieren. "Wir brauchen Nachwuchs", so Werner Straubinger von der Deggendorfer Bundespolizei. Die geburtenstarken Jahrgänge hätten jetzt ihr Pensionsalter erreicht. Aber: "Die Aufgaben werden immer mehr, immer vielfältiger, da brauchen wir sehr gutes Personal."

Polizei-Camp: Drei Tage Herausforderungen

Beim Camp schlüpft Anna Eberl für drei Tage in die Rolle einer Bundespolizistin. Sie begleitet Fußballfans auf dem Weg zum Stadion, alles wird real nachgestellt: Böller fliegen, Rauchbomben werden gezündet, in Annas Nase steigt Rauch. Die Schülerin merkt, "wie widerstandsfähig man sein muss, dass man sich das nicht anmerken lässt, dass es eine unangenehme Situation ist."