Bundespolizeiorchester spielt Benefizkonzert in Deggendorf

Das Bundespolizeiorchester München ist am heutigen Sonntag in Deggendorf zu Gast. In der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt spielen die Berufsmusiker ab 17 Uhr ein Benefizkonzert. Die Einnahmen kommen dem Hospiz Niederalteich und dem Schützen-Hilfe e.V. zu Gute.

Programm reicht von Klassik bis Popmusik

Dirigent und Konzertleiter Franco Hänle hat mit den Münchner Musikern das Programm für Sonntag zusammengestellt: Die Besucher erwartet klassische Musik bis hin zu moderner Film- und Rockmusik. Darunter sind Stücke wie "Oblivion" von Astor Piazzolla, "The Phantom of the Opera" von A.L. Webber oder "Bohemian Rhapsody" von Freddie Mercury.

Das Konzert dauert etwa eine Stunde und ist kostenlos - um Spenden wird gebeten. "Die Bundespolizei möchte mit dem Benefizkonzert dazu beitragen, dass Menschen, die unser aller Hilfe nötig haben, unterstützt werden können", heißt es in einer Mitteilung.

Hospiz Niederalteich - Begleitung Schwerstkranker

Das Hospiz Niederalteich im Kreis Deggendorf kümmert sich seit 2013 um schwer kranke und sterbende Menschen "mit ihren gesamten Bedürfnissen und Wünschen", so das Hospiz auf seiner Homepage. Ziel der Einrichtung ist es, stationäre Krankenhausaufenthalte zu vermeiden und Menschen in einer besonders schweren Situation die Möglichkeit zu geben, professionell betreut zu versterben.

Verein Schützen-Hilfe - Für Familien in finanzieller Not

Der bayerische Verein Schützen-Hilfe arbeitet unter anderem mit dem Kinderschutzbund, dem Frauennotruf und den BR Sternstunden zusammen. Schützen-Hilfe versucht, primär hilfsbedürftige Menschen in der Region zu unterstützen. Mit Spenden finanzieren sie nach eigener Aussage zum Beispiel eine Kühlschrankfüllung, eine Fahrt mit einem kranken Kind ins Krankenhaus oder eine monatliche Unterstützung für eine Oma, die sich um ihre Enkel kümmert.

70 Jahre Bundespolizeiorchester

Das Bundespolizeiorchester München wurde laut eigener Aussage 1952 gegründet und ist damit fast so alt wie die Bundespolizei selbst, die im Jahr 1951 ins Leben gerufen wurde. Für die Bundespolizei sind die Bundespolizeiorchester ein wichtiger Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit, heißt es weiter. "Denn eine Demokratie braucht das Grundvertrauen des Bürgers zu ´seiner` Polizei. Dieses Vertrauen ist nicht durch Weisungen oder Zwang herzustellen, es muss erworben werden", heißt es auf der Homepage des Bundespolizeiorchesters.