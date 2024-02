Brandbrief: Feuerwehren gegen Mainburger Krankenhauspläne

In der Hallertau wehren sich Vertreter von 55 Feuerwehren gegen Pläne des Landkreises Kelheim, das Krankenhaus in Mainburg zu einem Gesundheitszentrum herabzustufen. Die Feuerwehren wollen am Mittwoch in München einen Brandbrief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) überreichen.

Durchreisende und Bewohner wären betroffen

In dem Brandbrief warnen sie, dass ein Ende der Notaufnahme und der Intensivstation in Mainburg die Rettungskette in der Region empfindlich schwächen könnten. Die Herabstufung zum Gesundheitszentrum würde nicht nur mehr als 40.000 Menschen in der Region betreffen, sondern auch rund 60.000 Durchreisende entlang der Verkehrsrouten München – Regensburg und Landshut – Ingolstadt.

Folge: Lange Transportwege in die nächsten Krankenhäuser

Bei Not- oder Unfällen wären lange Transportwege in die nächsten Krankenhäuser die Folge, sagt Wolfgang Schöll, Vorstand der Freiwilligen Feuerwehr in Mainburg. Schon heute würden die Feuerwehren bei ihren Einsätzen feststellen, dass die Notfallversorgung am Anschlag sei. "Es kann jeden treffen, der bei uns wohnt oder durchkommt – ob Kinder oder Erwachsene. Bei einem Herzinfarkt, bei Schlaganfällen oder Wespenstichen mit allergischer Reaktion. Was ist dann, wenn aus finanziellen Gründen keine schnelle Hilfe da ist", sagt Schöll.

Krankenhaus belastet Haushalt des Landkreises stark

Das Krankenhaus in Mainburg wird vom Landkreis Kelheim betrieben. Der Haushalt des Landkreises wird schon seit Jahren durch das hohe Defizit der Krankenhäuser in Kelheim und Mainburg stark belastet. Eine Studie von Unternehmensberatern empfiehlt nun eine intensive Kooperation des Krankenhauses in Mainburg mit anderen Kliniken in den oberbayerischen Nachbarlandkreisen. In diesem Zuge könnte das Krankenhaus in Mainburg zu einem Gesundheitszentrum herabgestuft werden.

Gesundheitsvorsorge soll "Chefsache" werden

Gegen diese Pläne hoffen die Feuerwehren auf die Unterstützung von Markus Söder. Der Ministerpräsident habe in seiner Rede am Politischen Aschermittwoch gesagt, dass die Gesundheitsvorsorge Ländersache sei, sagt Schöll. "Wir bitten ihn: Machen Sie das zur Chefsache", so der Mainburger Feuerwehr-Vorstand. Es könne nicht sein, dass die Landbevölkerung bei den Krankenhäusern gegenüber den Städten benachteiligt werde.