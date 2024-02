"Für immer eine Legende": Reaktionen zum Tod von Andreas Brehme

Mit tiefer Trauer haben die früheren Fußballvereine, Wegbegleiter und Freunde von Andreas Brehme auf den Tod des Weltmeisters von 1990 reagiert. "Ich bin unfassbar traurig über diese schockierende Nachricht. Niemand von uns wird Andreas Brehme jemals vergessen – weil er mehr ist als ein 1:0 im WM-Finale von Rom. Wir haben einen großartigen Menschen und einen treuen Freund verloren", sagte Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern. 1987 hatte Brehme mit dem FC Bayern die deutsche Meisterschaft geholt, was ihm 1998 auch sensationell mit dem damaligen Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Kaiserslautern gelang.

Auch Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger Vorstandsboss des Rekordmeisters, zeigte sich bewegt von dem Tod seines ehemaligen Teamkameraden: "Ich bin tief betroffen und geschockt von der Nachricht vom Tod von Andi Brehme. Wir haben zusammen die WM 1986 in Mexiko gespielt, und Andi war ein großartiger Teamplayer, extrem loyal und zuverlässig. Seine Lebensfreude war immer ansteckend, und dass er mit 63 schon von uns gehen musste, stimmt mich sehr traurig."

FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer beschreibt Brehme als "bodenständiger Mensch und jemand, auf den man sich immer verlassen konnte. Er zählt für alle Zeiten zur FC-Bayern-Familie. Unser tiefes Mitgefühl gehört seiner Familie, seinen Angehörigen und seinen Freunden."

Buchwald: "Ich bin nur geschockt"

Besonders Brehmes Nationalmannschaftskollegen vom Triumph in Rom reagierten fassungslos auf die Nachricht. "Ich kann momentan gar nichts denken, ich bin nur geschockt", sagte Guido Buchwald dem SID: "Andi war immer positiv und hat das pure Leben ausgestrahlt. Er war ein toller Mensch, ein toller Freund." Pierre Littbarski sagte tief getroffen: "Das ist sehr, sehr traurig für den deutschen Fußball und speziell für uns Weltmeister von 1990." Der Tod des Weltmeister-Teamchefs Franz Beckenbauer liegt erst 44 Tage zurück. "Mit dem Franz und dem Andi sind jetzt innerhalb kürzester Zeit zwei Menschen von uns gegangen, denen wir so viel zu verdanken haben", sagte Buchwald.

Brehme hatte die deutsche Nationalmannschaft in einer "magischen Nacht" im Olympiastadion von Rom gegen Argentinien (1:0) zum WM-Titel geschossen. Die Verantwortung für den Foulelfmeter hatte er Kapitän Lothar Matthäus abgenommen, der nach einem Schuhwechsel in der Halbzeit nicht antreten wollte. "Egal wo ich bin, am Flughafen, beim Einkaufen, immer wieder werde ich danach gefragt", sagte Brehme einst dem SID: "Ich habe nicht daran gedacht, was dieser Elfmeter für eine Bedeutung hat. Ich habe gar nichts gedacht."

"Ich kann es gar nicht glauben. Die Nachricht von Andreas' plötzlichem Tod macht mich unendlich traurig. Andi war unser WM-Held, aber für mich noch viel mehr - er war mein enger Freund und Begleiter bis zum heutigen Tag. Seine wunderbare Lebensfreude wird mir fehlen." Rudi Völler, langjähriger Weggefährte und DFB-Direktor

Kuntz erinnert an den "lustigen Menschen" Andi Brehme

Seinem früheren Mitspieler Stefan Kuntz jagte die Nachricht am Dienstag "einen sehr kalten Schauer über den Rücken". "Wir hatten eine coole gemeinsame Zeit bei der Nationalmannschaft und vor allem in Kaiserslautern", sagte Kuntz: "Das Mitgefühl gilt der ganzen Familie. Als Fußballer habe ich selten jemanden gesehen, der so beidfüßig und variabel einsetzbar war. Er hat in den entscheidenden Momenten Verantwortung übernommen." Auch an den Privatmensch erinnerte Kuntz mit Wehmut: "Es hat immer sehr viel Spaß mit ihm gemacht. Er war ein sehr lustiger Mensch. Es ist ein Verlust."

"Der FCK trauert um Andreas Brehme", schrieben die Pfälzer. "Er trug insgesamt zehn Jahre das Trikot der Roten Teufel, wurde mit dem FCK Deutscher Meister und Pokalsieger. 1990 schoss er die Deutsche Nationalmannschaft mit seinem Elfmeter zum WM-Titel und wurde endgültig zur Fußball-Legende." Dazu postete der Club Bilder von Brehme, die ihn als Spieler und Trainer beim FCK zeigen.

Inter Mailand: "Ciao Andy"

Im Ausland hinterließ der gebürtige Hamburger vor allem in Italien große Spuren. "Ein großartiger Spieler, ein großer Interista. Ciao Andy, für immer eine Legende", schrieb Inter Mailand, wo Brehme zusammen mit seinen Nationalmannschaftskollegen Lothar Matthäus und Jürgen Klinsmann Meister (1989) und UEFA-Cupsieger (1991) wurde.

"Ein Hamburger Jung und WM-Held ist von uns gegangen", schrieb der Hamburger SV, wo Brehme einst ein Probetraining bestritt, allerdings nie unter Vertrag stand. "Der Familie, den Angehörigen und Freunden drücken wir unser Beileid und Mitgefühl aus. Möge "Andi" in Frieden ruhen!"