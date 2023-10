Ein Haus für alle: die neue Begegnungsstätte in Mainburg

Ganz in weiß mit einem dunklen Dach steht sie da: Die kleine evangelisch-lutherische Kirche in Mainburg im Landkreis Kelheim. Direkt daneben ein neues Gebäude: Die Wände aus hellem und dunklem Holz, große Fenster und ein begrüntes Flachdach. Das ist die neue "Interkulturelle und interreligiöse Begegnungsstätte" in Mainburg, kurz "IKIB".

Ein Haus für Kulturen und Religionen

Die evangelische Gemeinde in Mainburg will sich öffnen. Nicht nur für katholische Mitbürger und Muslime, sondern auch für Menschen, die an einen anderen oder auch an gar keinen Gott glauben.

"Wir wollen einander begegnen"

In dem kleinen Saal der Begegnungsstätte steht Joachim Tschacher, er ist seit 30 Jahren im Kirchenvorstand. Er lächelt und wirft einen Blick auf die vielen, langen Tische. Hier ist Platz für insgesamt 70 Menschen, die zusammenkommen und sich begegnen sollen, erklärt Tschacher: "Ob das Kinder sind, Erwachsene, Leute aus anderen Religionen, Leute mit Handicap – wir wollen einander begegnen. Und einfach sehen, was wir tun können, damit den Menschen das Leben vielleicht ein bisschen einfacher wird.“