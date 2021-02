BR24Live: Aschermittwoch im Zeichen von Corona und Wahlkampf

10.33 Uhr: Kultusminister Piazolo attackiert Opposition

Kultusminister Piazolo (Freie Wähler) hat die Opposition wegen ihrer Kritik an der Schulpolitik in Bayern scharf attackiert. Es sei versucht worden, Sand ins Getriebe zu streuen, die Schullandschaft in Unruhe zu versetzten. So habe es beispielsweise "Falschmeldungen" der Opposition zum Unterricht in den Faschingsferien gegeben. Piazolo sprach von einem Vergehen an den Kindern und Lehrer-Bashing. Er werde sich mit aller Macht dagegen wehren, dass Erfolge kleingeredet werden.

Piazolo lobte die "Bayern-Koalition" mit der CSU. Sie habe sich bewährt, die Freien Wähler hätten sich als verlässlicher Partner der CSU erwiesen. "Wir sind die leuchtende Seite dieser Regierungsmacht".