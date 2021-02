Politischer Aschermittwoch: Die flottesten Sprüche

Laschet mit Grußwort an die CSU

"Es gibt auch außerhalb Bayerns Leben."

(CDU-Chef Armin Laschet beim politischen Aschermittwoch der CSU zu einem Zitat auf einem Bierkrug: "Extra Bavariam non est vita, et si est vita, non est ita" – "Außerhalb Bayerns gibt es kein Leben. Und wenn es Leben gibt, dann kein solches.")