BR-Publikumsaktion"Mitmischen! Bayern macht Programm" startet

Fast 40 Redaktionen und Studios des BR laden in den kommenden drei Tagen Mitmischer zu sich ein. Rund 230 Plätze stehen zur Verfügung, fast dreimal so viele Interessierte wollten mitmachen.

Hautnah dran sein am BR

Sie können zum Beispiel im Filmdorf Lansing bei den Dreharbeiten der Serie "Dahoam is Dahoam" dabei sein, bei BR Sport einen Beitrag für das BR Fernsehen mitgestalten, bei BR24 über die Nachrichtenauswahl diskutieren und mitbekommen, wie Digital-Berichterstattung funktioniert, die Blasmusik bei BR Heimat für die Sendung aussuchen, live bei BR Klassik mit Moderatoren plauschen, dem Rundfunkorchester bei einer Verdi-Einspielung zusehen, bei der Bürgersendung "jetzt red i" in Würzburg die Vorbereitung begleiten oder in den BR-Studios in der Region die Reporter unterstützen.

"Mitmischen! Bayern macht Programm" ist weit mehr als ein Blick hinter die Kulissen, es ist intensiver Austausch und selbst mit anpacken.

"Der Austausch mit unserem Publikum ist für uns im BR äußerst wichtig. Wir setzen auf Dialog und nehmen Kritik und Anregungen ernst, denn nur so können wir ein gutes Programm für alle Menschen in Bayern machen. 'Mitmischen!' ist eine gute Gelegenheit, intensiv ins Gespräch zu kommen. Deshalb freue ich mich sehr, dass mehr als 230 Menschen in den kommenden Tagen in unsere Redaktionen an fast allen BR-Standorten kommen, um zu erleben, wie wir arbeiten und unser Programm mitzugestalten." BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth

Mit der Intendantin diskutieren

Die Aktion "Mitmischen!" ist auch im Programm präsent. So können Interessierte mit BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth im Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD alpha am 4. Juli ab 12.05 Uhr über das Thema "Journalismus in erregten Zeiten. Was erwarten Sie von uns?" diskutieren. BR Schwaben sendet am 4. Juli seine Mittagssendung auf Bayern 1 zum Thema Energiewende live aus dem Allgäuer Energiedorf Wildpoldsried. Und die Abendschau widmet "Mitmischen!" am 6. Juli um 19 Uhr eine Extra-Ausgabe mit den Highlights der Aktion.