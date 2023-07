Söders Kurswechsel: Familiengeld soll vom Einkommen abhängen

Familiengeld löste umstrittenes Betreuungsgeld ab

Die Einführung des Familiengelds war eine der ersten Ankündigungen Söders nach seinem Amtsantritt als Ministerpräsident 2018. Es ersetzte schließlich neben dem einkommensabhängigen Landeserziehungsgeld auch das bayerische Betreuungsgeld, das nur an Eltern gezahlt wurde, deren Kind keine Krippe besuchte.

Das Betreuungsgeld, gegen das Kritiker unter dem Begriff "Herdprämie" wetterten, hatte die CSU zunächst gegen starke Widerstände auf Bundesebene durchgesetzt. Als die Leistung 2015 vom Bundesverfassungsgericht gekippt wurde, führte die Staatsregierung 2016 eine bayerische Variante ein. Nach zwei Jahren war damit wieder Schluss - durch Söders Familiengeld für alle Familien. Seither wurden dem Ministerpräsidenten zufolge mehr als 800.000 Kinder im Freistaat mit der Leistung unterstützt, die es in der Form nur in Bayern gebe.

Freie Wähler offen für Änderungen

Konkrete Details, wie die Reform des Familiengelds aussehen soll, nannte Söder nicht. Wegen der "Kürze der Zeit" soll die "Weiterentwicklung" auch nicht mehr vor der Landtagswahl im Oktober angegangen werden, sondern erst "im Herbst" in einer erneuten Koalition mit den Freien Wählern, auf die der CSU-Chef hofft.

Die Familienexpertin der Freien Wähler im Landtag, Susann Enders, zeigte sich offen für Änderungen: "Das ist ein sehr überraschender, erwägenswerter Vorschlag, den Ministerpräsident Söder unterbreitet", teilte sie mit. "Beispielsweise könnte sich das Familiengeld künftig aus zwei Teilen zusammensetzen: einem fixen Kindergrundbetrag und einem flexiblen Zusatzbetrag für Geringverdiener." Entscheidend für die Freien Wähler sei, dass das Geld den Kindern zugutekomme.

SPD: Söder will kürzen

Kritisch äußerte sich auf BR-Anfrage SPD-Fraktions- und -Landeschef Florian von Brunn. "Wenn Markus Söder jetzt sagt, er will das Familiengeld einkommensabhängig machen, dann heißt das einfach: Er will es kürzen." Von Brunn forderte den Ministerpräsidenten auf, vor dem Wahltermin deutlich zu sagen, "bei wem er das Familiengeld streichen will".

Betreuungsplätze sollen ausgebaut werden

Im Mittelpunkt des Kinderbetreuungsgipfels in München stand die Schaffung neuer Betreuungsplätze in den nächsten Jahren. Allein wegen des bundesweiten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder sollen laut Söder bis 2028 insgesamt 130.000 neue Plätze geschaffen werden. Darüber hinaus seien 50.000 Plätze für Kinder bis sechs Jahre geplant. Dafür werde der Freistaat in den nächsten fünf Jahren rund eine Milliarde Euro investieren müssen.