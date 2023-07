Bayern im Jahr 2050: Mehr Hitze und Starkregen

Nach dem verregneten Frühjahr zeigte sich das Wetter in Bayern zuletzt ausgesprochen sommerlich: kaum Regen, viel Sonne und sehr warm - "ungewöhnlich warm" wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schreibt. Erinnerungen an 2022 werden wach: Der vergangenen Sommer war nach 2003 der zweitwärmste und zweitsonnigste Sommer, der jemals im Freistaat gemessen wurde.

Gleichzeitig kam es immer wieder zu wolkenbruchartigen Regenfällen, vor allem in Alpennähe. Wie etwa am 19. August in Wertach-Bichel im Allgäu, als an einem Tag 114,2 Liter Regen pro Quadratmeter vom Himmel fielen.

Ist es Zufall, dass immer häufiger Temperaturrekorde purzeln? Dass sich lange Phasen der Trockenheit mit Tagen abwechseln, an denen es wie aus Kübeln gießt? Und wie geht diese Entwicklung weiter? Das Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) hat dazu viele Projektionsdaten gesammelt - für jeden bayerischen Landkreis. Das Datenjournalismus-Team des Bayerischen Rundfunks hat die Daten des LfU für jeden bayerischen Landkreis aufbereitet, so dass ein Blick in die Klima-Zukunft Bayerns möglich wird.

Zukunftsprognosen für drei Klimaszenarien

In den Daten sind drei Szenarien beschrieben: ein Bayern ohne zusätzlichen Klimaschutz, mit gemäßigtem Klimaschutz und mit starkem Klimaschutz. Wissenschaftler sprechen dabei von den Emissions-Szenarien RCP 8.5, 4.5 und 2.6. Wobei das Szenario RCP 8.5 der Annahme folgt, die Welt würde so weitermachen wie bisher und noch viele Jahrzehnte Öl, Gas und Kohle verbrennen. Das Szenario RCP 2.6 hingegen geht von ausgesprochen ehrgeizigen und schnellen Klimaschutzmaßnahmen aus - nach heutigem Stand ist bereits unwahrscheinlich, dass es noch eintritt.