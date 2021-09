BR-BayernTrend: CSU sieht "Warnsignal" - SPD frohlockt

Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl verliert die CSU deutlich an Rückhalt, dafür legt vor allem die SPD zu. Der BR-BayernTrend sieht die Christsozialen in der Sonntagsfrage bei 28 Prozent im Freistaat, das sind acht Prozentpunkte weniger als bei der letzten Erhebung im Juli.

Söder: Man muss sich gegen Trend stemmen

CSU-Chef Markus Söder bedauert das weitere Abrutschen seiner Partei im aktuellen BayernTrend. Bei einem Wahlkampfauftritt in Nürnberg erklärte er: "Der Trend im Moment ist nicht gut." Er räumte weiter ein: "Auch eine CSU kann sich nicht vom Bundestrend abkoppeln." An die Anhänger der CSU appellierte Söder, diesen Trend zu brechen. Er fügte hinzu: "Es reicht nicht nur Trends zu beschreiben, man muss sich dagegenstemmen."

Söder sprach von einem Richtungskampf und warnte erneut vor einer Regierung, an der die Partei Die Linke beteiligt sei. Wörtlich sagte Söder: "Deutschland kann doch nicht im Ernst eine Regierung wollen, wo manche Teile vom Verfassungsschutz beobachtet sind und die ein völlig ungeklärtes Verhältnis zur deutschen Geschichte haben."

Der CSU-Chef forderte die Union auf, den Wahlkampf stärker auf Sachthemen auszurichten. Zur Begründung sagte er: "Die Zeiten sind ernst." Die Corona-Krise sei noch nicht vorbei, die Klimakrise gehe erst los und die internationale Stabilität wackele. Auch drohe die Gefahr eines neuen Aufschwungs für Terrorismus in der Welt.

CSU-Generalsekretär Blume gibt sich kämpferisch

CSU-Generalsekretär Markus Blume sagte im Interview mit BR-Chefredakteur Christian Nitsche, es gebe derzeit leider einen sehr, sehr starken Bundestrend, der nicht für die Union laufe. Diesen Trend wolle man nun brechen und drehen. Der CSU-Parteitag am Wochenende sei hierzu der richtige Zeitpunkt und auch der richtige Ort, so der CSU-Generalsekretär. Die CSU war im heute veröffentlichten BayernTrend in der bayerischen Wählergunst auf 28 Prozent abgerutscht.

Für diesen Trend gebe es mehrere Faktoren, so Blume weiter. Natürlich stünde man in Bayern mit einem Kanzlerkandidaten Söder anders da, aber das sei nicht das Thema. Vielmehr gehe es jetzt darum, die hohen Zustimmungswerte, die Markus Söder nach wie vor habe, in Zuspruch bei der Bundestagswahl für die CSU umzusetzen. Nach aktuellen Umfragen drohe ein "dramatischer Linksrutsch", so Blume. Es komme nun darauf an, inhaltlichen Wahlkampf zu führen, denn es läge ein klares Kontrastprogramm auf dem Tisch. Die Union stehe für Stabilität, wogegen auf der anderen Seite eine "linke Belastungsorgie" stehe, die am Ende zu höheren Steuern, mehr Schulden und weniger Sicherheit führen würde.

Angesprochen, warum sich die CSU nicht vom Bundestrend der CDU abkoppeln könne, antwortete Blume, dass sich die CSU auch bei den vergangenen drei Bundestagswahlen nur um sechs bis acht Prozentpunkte von der CDU abgesetzt habe. Aktuell liege man vielleicht sogar etwas besser, sagte Blume. Aber die aktuellen Umfrageergebnisse könnten natürlich nicht Maßstab für die CSU sein. Er sei sich bezüglich der Bundestagswahl sicher: "Da ist definitiv das letzte Kapitel noch nicht geschrieben."