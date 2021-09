BR-BayernTrend: Vier von zehn Bayern würden Scholz wählen

Laschet unter CSU-Anhängern bei 52 Prozent

Olaf Scholz ist auch in Bayern der Wunschkandidat der Älteren (47 Prozent) und der mittleren Altersgruppen (40 Prozent). Bei den unter 40-jährigen Bundesbürger (28 Prozent) liegt der SPD-Politiker knapp vor Annalena Baerbock (26 Prozent). Von den drei Kanzlerkandidaten genießt Scholz mit Abstand die größte Unterstützung in der jeweils eigenen Anhängerschaft: 94 Prozent der bayerischen SPD-Anhänger favorisieren den eigenen Spitzenmann im Kanzleramt, während unter den Grünen-Anhängern zwei Drittel (64 Prozent) für Annalena Baerbock votieren würden. In den Reihen der CSU-Anhänger würde bei einer Direktwahl gut die Hälfte (52 Prozent) für Armin Laschet stimmen.