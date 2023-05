Warum Florida für die CSU zur Belastung werden kann

Andreas Scheuer strahlt. Neben ihm auf dem Foto steht der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, der einen Bierkrug mit beiden Händen hält. Für Schlagzeilen sorgt der Besuch von CSU-Abgeordneten in Florida aber nicht wegen des Krugs. Vielmehr ist es der Vorwurf von SPD und Grünen, Scheuer wolle sich im bayerischen Wahljahr Nachhilfe in gesellschaftspolitischem Kulturkampf in den USA holen.

Republikaner DeSantis treibt Spaltung der USA voran

Die Kritik hängt mit dem Gastgeber in Florida, DeSantis, zusammen. Der US-Politiker bemüht sich gerade im Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner um Profil. Der 44-Jährige hat jedoch noch keine Kandidatur erklärt. Er fürchtet offenbar den abgewählten Präsidenten Donald Trump, der seinen Anspruch längst markiert hat. Trump verspottet DeSantis als "Ron Sanctimonious" (auf deutsch: "Ron Scheinheilig") und sicherte sich die Unterstützung wichtiger Republikaner in Florida. Trump hat selbst DeSantis' frühere Wahlkampfmanagerin Susie Wiles abgeworben, schreibt die New York Times.

Unter politischem Druck bedient DeSantis, der frühere Rechtsberater der Navy SEALs mit Irakerfahrung, einen Kulturkampf, der Minderheiten ausgrenzt, ihnen das Leben erschwert, Frauen, die abtreiben, zusätzlich kriminalisiert, die USA weiter spaltet und ihm selbst bisher wenig geholfen hat.

Für lockere Waffengesetze und gegen sexuelle Vielfalt

Für den Traum von der Präsidentschaftskandidatur hat der Gouverneur schon eigene Positionen geräumt: Schärfere Waffengesetze sind aufgehoben, die Florida in DeSantis' erster Regierungszeit, nach dem Anschlag auf die Schule von Parkland 2018 verabschiedet hatte. Jetzt können Bürger wieder Waffen verdeckt tragen, auch ohne Sicherheitskurs und sogenannten Background Check.

In Floridas Schulen soll bis zur achten Klasse nicht über das Thema sexuelle Identität gesprochen werden. Und die Abgeordneten des Bundesstaates haben gerade ein Gesetz verabschiedet, das Ärzten medizinische Eingriffe bei minderjährigen Transmenschen im Zuge einer Geschlechtsangleichung verbietet.

Als der Disney-Konzern unter dem Druck seiner Angestellten gegen die ausgrenzende Politik des Gouverneurs protestierte, begann DeSantis einen Streit mit Mickey Mouse. Auch dabei versuchte der Republikaner die Wut der Trump-Wähler aufzugreifen und sie für sich zu nutzen.

Scheuer lobt Einschätzungen von DeSantis

Konfrontiert mit der Kritik an seinem Treffen in Florida sagte CSU-Politiker Scheuer im Gespräch mit t-online, die Politik einer Person oder Partei eines anderen Landes übernehmen zu wollen, nur weil man sich zu Gesprächen trifft – diese Mutmaßung sei doch realitätsfern. Aber dann ist da noch Scheuers Begeisterung über die – so schreibt er - starken strategischen und außenpolitischen Einschätzungen des Gouverneurs.