Bayern stellt Millionen für Cannabis-Kontrolleinheit bereit

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Die bayerische Staatsregierung rüstet sich für die vom Bundestag beschlossene Teil-Legalisierung von Cannabis: Die Vorbereitungen für eine "zentrale Kontrolleinheit für Anbauvereinigungen" beim Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) laufen, wie Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU) nach einer Kabinettssitzung in München sagte. "Wir werden dafür sorgen, dass Bayern trotz der Cannabis-Legalisierung nicht zu einer Kiffer-Hochburg wird."

20 neue Planstellen für Kontrolleinheit

Laut Gerlach sollen 20 neue Planstellen für die Kontrolleinheit entstehen. Sie rechne mit einmaligen Sachkosten in Höhe von 4,7 Millionen Euro und jährlichen Sachkosten von 1,2 Millionen Euro, die durch den "Legalisierungs-Irrsinn" entstünden. Vorgesehen sei ein nord- und ein südbayerischer Standort: mit Erlangen und Oberschleißheim.

Die neue Einheit werde Anträge von Anbauvereinigungen sehr streng überprüfen, betonte die Ministerin. Genehmigte Vereinigungen würden engmaschig einmal im Quartal kontrolliert. Darüber hinaus würden die Kreisverwaltungsbehörden zusammen mit der Polizei die Einhaltung der geplanten Konsumverbotszonen überwachen.

Staatskanzleichef: Bayern wird "kein Eldorado für Kiffer"

Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) prognostizierte einen "Rückschlag für den Rechtstaat". Die Staatsregierung stelle sich "entschlossen" gegen das schon im Denkansatz falsche Gesetz. Dadurch entstehe ein "Bürokratiemonster".

Der Freistaat werde das Gesetz so vollziehen, "dass klar ist, dass man hier nicht das Eldorado für Kiffer am Ende des Tages haben" werde, kündigte der CSU-Politiker an. Auch Gerlach stellte klar, dass Bayern kein "lauschiges Plätzen zum Kiffen" sein werde. Wer Cannabis konsumieren wolle, sei "anderweitig" besser aufgehoben als in Bayern.

Das neue Cannabis-Gesetz

Das neue Gesetz sieht vor, dass für Volljährige vom 1. April an im öffentlichen Raum der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum erlaubt sein wird. In der privaten Wohnung soll man bis zu 50 Gramm aufbewahren können. Angebaut werden dürfen dort auch gleichzeitig drei Pflanzen. Von Juli an sollen "Anbauvereinigungen" erlaubt werden.

Für Minderjährige bleiben Erwerb, Besitz und Anbau von Cannabis komplett verboten. Untersagt wird Kiffen unter anderem auf Spielplätzen, in Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Sportstätten und jeweils in Sichtweite davon – also in 100 Metern Luftlinie um den Eingangsbereich.

Anbauvereinigungen mit bis zu 500 Mitgliedern sollen ab 1. Juli die Droge zum Eigenbedarf und zur nicht gewerblichen kontrollierten Weitergabe anbauen dürfen.