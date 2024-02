Droge oder Genussmittel: Wie gefährlich ist Cannabis?

Unklare Studienlage

In den letzten Jahren wird die Wirkweise von Cannabis wieder zunehmend erforscht. Die Psychologin Eva Hoch von der Ludwig-Maximilians-Universität München hat mit Kollegen im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums 2018 die sogenannte CaPRis-Studie erstellt – ein Überblick über den Stand der Cannabis-Forschung. Für die Übersichtsarbeit sichtete das Autorenteam mehr als 2.000 wissenschaftliche Studien der vorangegangenen zehn Jahre aus fünf internationalen Datenbanken und wertete sie aus.

Dennoch beklagen Mediziner wie Prof. Dominik Irnich, Leiter der Schmerzambulanz am Klinikum der Ludwig-Maximilians-Universität München, dass es zu wenig unabhängige Studie zur Wirkweise von Cannabis gebe: "80 Prozent der Studien werden von der Pharmaindustrie in Auftrag gegeben. Wir benötigen hier aber vor allem mehr unabhängige Untersuchungen über die Langzeitwirkung von Cannabis in der klinischen Praxis. Häufig sind die ermittelten Effekte in den vorliegenden Studien nicht viel stärker als ein Placebo", so Dominik Irnich im Jahr 2021.

Cannabis als Schmerzmittel

Heute wird Cannabis vor allem als Schmerzmittel für schwerwiegende Erkrankungen eingesetzt. Seit 2017 übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen in bestimmten Fällen die Kosten für Cannabis-Arzneimittel, wenn eine schwere Erkrankung vorliegt und eine anerkannte medizinische Behandlung nicht zur Verfügung steht oder nicht möglich ist.

Schmerztherapeuten wie Dominik Irnich setzen Cannabis als Arzneimittel gegen Spastiken (Muskelkrämpfe) bei Multipler Sklerose ein. "Die Patienten berichten hier glaubhaft von einer Schmerzlinderung", sagt Irnich. Weitere medizinische Indikationen für den Einsatz von Cannabis sind Übelkeit und Erbrechen, zum Beispiel als Folge einer Chemotherapie, oder etwa kindliche Epilepsie. Ärzte verabreichen Cannabis dabei meist oral in Form von Granulat oder Tablette. "Für das Verabreichen von Blüten, die geraucht oder verdampft werden, besteht medizinisch überhaupt keine Begründung", sagt Mediziner Irnich.

Im Video: Cannabis als Medizin (ab Minute 6:45)